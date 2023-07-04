В Краснодаре прокуратура и СК проверят информацию о падении лифтов в многоэтажке на улице Ахеджака

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодара рассказали, что в доме сорвались два лифта, кабины пролетели несколько этажей

В соцсетях 3 июля появилась информация о падении кабины лифты в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака, д. 12/1.

4 июля ситуацию прокомментировали в прокуратуре Краснодарского края. Там сообщили, что идет проверка, но уже установлены некоторые факты. По данным ведомства, «остановка лифта произошла в результате перегруза строительными материалами, лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой. Лифт после обследования запущен и в настоящее время работает».

Прокуратура должна установить причины, из-за которых лифт сработал некорректно, а также в ходе проверки обещают выявить, какие меры приняла УК ЖК «Красная площадь».

Позже о начале проверки сообщили и в СК края:

«В рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение».

В январе 2023 года Юга.ру писали, что в Краснодаре в многоэтажке сорвался лифт. Внутри находилась девушка.

Жилье Краснодар Происшествия Прокуратура

Новости

В Краснодаре прокуратура и СК проверят информацию о падении лифтов в многоэтажке на улице Ахеджака
«Рано или поздно мы все здесь умрем». Жители станицы в Краснодарском крае пожаловались на соседствующий с их домами завод
В Краснодаре начали достраивать проблемный ЖК «Кларисса». Долгострою больше 20 лет
В Каневском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП. Один человек погиб
Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка. С заторами на трассе будут разбираться в прокуратуре
В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино об участниках СВО

Лента новостей

Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка
Сегодня, 09:49
Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка
С заторами на трассе будут разбираться в прокуратуре
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Вчера, 18:15
Выиграть умную колонку, полепить пельмени, покататься на «сухом сёрфинге»
Чем заняться на VK Fest 2023 в Сочи с «Пятёрочкой»
Как там, на море?
Вчера, 15:25
Как там, на море?
Показываем актуальную обстановку на курортах Краснодарского края

Реклама на сайте