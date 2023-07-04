В Краснодаре прокуратура и СК проверят информацию о падении лифтов в многоэтажке на улице Ахеджака

Жители Краснодара рассказали, что в доме сорвались два лифта, кабины пролетели несколько этажей

В соцсетях 3 июля появилась информация о падении кабины лифты в многоэтажке на улице Мурата Ахеджака, д. 12/1.

4 июля ситуацию прокомментировали в прокуратуре Краснодарского края. Там сообщили, что идет проверка, но уже установлены некоторые факты. По данным ведомства, «остановка лифта произошла в результате перегруза строительными материалами, лифт дернулся, но не падал. Произошел программный сбой. Лифт после обследования запущен и в настоящее время работает».

Прокуратура должна установить причины, из-за которых лифт сработал некорректно, а также в ходе проверки обещают выявить, какие меры приняла УК ЖК «Красная площадь».

Позже о начале проверки сообщили и в СК края: «В рамках проверки будет изъята и изучена техническая документация по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме. По окончании проверки будет принято процессуальное решение».