В Краснодарском крае прогнозируют небольшие дожди и ветер

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 13 сентября

В Краснодаре 13 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 24-26 °С. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

По краю синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром и днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер 4-9 м/с, местами будут порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит 21-26 °С.

На Черноморском побережье без осадков, ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 23-28 °С. На Азовском побережье до 26 °С.

Как писали Юга.ру, синоптики прогнозируют купальный сезон на Черном море до 10 октября. В РЖД готовятся к потоку туристов и решили запустить в Анапу дополнительные поезда из Костромы и Вологды.