В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского
Власти Краснодара рассказали о завершении работ по реставрации фасада художественной школы им. В. А. Пташинского
Ранее Юга.ру писали, что в мае этого года в Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания на улице Мира, 45. Согласно госзакупкам, на работы планировали потратить более 7 млн рублей. Завершить реставрацию должны были до 8 августа 2023 года.
Мэрия Краснодара 11 сентября сообщила о завершении работ в художественной школе им. В. А. Пташинского. Там отреставрировали лепные декоративные элементы и обновили покрытие стен — жёлтую краску на фасаде заменили на светло-зелёную.
Дом на Мира, 45 в 1902 году построил Аполлон Рубинский. Он был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. В доме Рубинский вел приемы своих клиентов.
После революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а затем — одно из подразделений НКВД. В Великую Отечественную войну в этом здании находились интендантские службы оккупантов. Во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны в здании размещались радиошкола и коммунальные квартиры.
С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В. А. Пташинского. Сейчас в ней обучаются 684 человека.
Напомним, что в мае 2023 года суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре.