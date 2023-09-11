В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-khudozhestvennoy-shkole-im-v-a-ptashinskogo-zavershili-restavratsiyu-fasada/
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-khudozhestvennoy-shkole-im-v-a-ptashinskogo-zavershili-restavratsiyu-fasada/

Власти Краснодара рассказали о завершении работ по реставрации фасада художественной школы им. В. А. Пташинского

Ранее Юга.ру писали, что в мае этого года в Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания на улице Мира, 45. Согласно госзакупкам, на работы планировали потратить более 7 млн рублей. Завершить реставрацию должны были до 8 августа 2023 года.

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Мэрия Краснодара 11 сентября сообщила о завершении работ в художественной школе им. В. А. Пташинского. Там отреставрировали лепные декоративные элементы и обновили покрытие стен — жёлтую краску на фасаде заменили на светло-зелёную.

Дом на Мира, 45 в 1902 году построил Аполлон Рубинский. Он был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. В доме Рубинский вел приемы своих клиентов.

После революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а затем — одно из подразделений НКВД. В Великую Отечественную войну в этом здании находились интендантские службы оккупантов. Во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны в здании размещались радиошкола и коммунальные квартиры.

С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В. А. Пташинского. Сейчас в ней обучаются 684 человека.

Напомним, что в мае 2023 года суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре.

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