В Краснодаре отреставрировали фасад художественной школы имени Пташинского

Ранее Юга.ру писали , что в мае этого года в Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания на улице Мира, 45. Согласно госзакупкам , на работы планировали потратить более 7 млн рублей. Завершить реставрацию должны были до 8 августа 2023 года.

Дом на Мира, 45 в 1902 году построил Аполлон Рубинский. Он был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. В доме Рубинский вел приемы своих клиентов.



После революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а затем — одно из подразделений НКВД. В Великую Отечественную войну в этом здании находились интендантские службы оккупантов. Во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны в здании размещались радиошкола и коммунальные квартиры.



С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В. А. Пташинского. Сейчас в ней обучаются 684 человека.