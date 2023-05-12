В Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания. На неё потратят более 7 млн рублей

Согласно госзакупкам , на работы потратят 7 млн 299 тыс. рублей. Завершить реставрацию должны до 8 августа 2023 года. Ведет работы на объекте ООО «Демстрой».

В Краснодаре начали реставрировать «Дом жилой присяжного поверенного адвоката А.Ф. Рубинского» на улице Мира, 45. Там уже установили строительные леса и начали очищать фасад здания, рассказали в пресс-службе госохраны объектов культурного наследия администрации края.

Как рассказали в пресс-службе, дом в 1902 году построил Аполлон Флорианович Рубинский. Он был присяжным поверенным округа Тифлисской судебной палаты и служил в Екатеринодарском окружном суде. В доме Рубинский вел приемы своих клиентов.

После революции здание заняли службы рабоче-крестьянской инспекции, а затем — одно из подразделений НКВД. В Великую Отечественную войну в этом здании находились интендантские службы оккупантов. Во дворе стояла походная немецкая кухня. После войны в здании размещались радиошкола и коммунальные квартиры.

С 1961 года и по настоящее время здание занимает детская художественная школа имени В.А. Пташинского.

Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре отреставрировали «Дом жилой врача Михалёва». Ремонта здания от его собственника добивались больше года.