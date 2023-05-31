Суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Арбитражный суд Краснодарского края обязал «Электрогаз» разработать проект реставрации гостиницы «Гранд-Отель» Е.Г. Губкиной

Краснодарский суд обязал компанию «Электрогаз» отреставрировать историческое здание «Гранд-отеля» Е.Г. Губкиной, в котором находится музей им. Е.Д. Фелицына. Организация является собственником объекта. На решение суда обратило внимание издание «РБК».

В Краснодаре отреставрировали дом врача Михалева:

Согласно материалам дела, объект культурного наследия состоит из двух зданий: в литере А находится музей , а литер Б — собственность «Электрогаза».

В 2020 году компания получила от администрации края приказ с требованием о реставрации до 25 февраля 2021 года.

«Администрацией Краснодарского края принят приказ «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ «Гостиница «Гранд-Отель» Е.Г. Губкиной, 1888-1900 годы». Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия необходимо было завершить до 25.02.2021», — отмечено в документах суда.

Обязательства компания не выполнила, поэтому в октябре 2022 года администрация обратилась в суд с требованием о разработке проекта сохранения здания.

18 мая суд обязал организацию исполнить требования в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания на улице Мира, 45. На неё потратят более 7 млн рублей.

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