Суд обязал собственника отреставрировать историческое здание «Гранд-Отеля» в Краснодаре

Согласно материалам дела, объект культурного наследия состоит из двух зданий: в литере А находится музей , а литер Б — собственность «Электрогаза».



В 2020 году компания получила от администрации края приказ с требованием о реставрации до 25 февраля 2021 года.



«Администрацией Краснодарского края принят приказ «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ «Гостиница «Гранд-Отель» Е.Г. Губкиной, 1888-1900 годы». Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия необходимо было завершить до 25.02.2021», — отмечено в документах суда.

Обязательства компания не выполнила, поэтому в октябре 2022 года администрация обратилась в суд с требованием о разработке проекта сохранения здания.



18 мая суд обязал организацию исполнить требования в течение шести месяцев со дня вступления решения в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре началась реставрация фасада исторического здания на улице Мира, 45. На неё потратят более 7 млн рублей.