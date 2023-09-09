В Сочи закрыли все пляжи из-за угрозы формирования смерчей над морем

Краснодарский край

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  • © Фото Patrick Blaise с сайта pixabay.com
    © Фото Patrick Blaise с сайта pixabay.com

Синоптики и МЧС сообщили об угрозе формирования смерчей над Черным морем у берегов Сочи, на курорте закрыли пляжи

Специалисты ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 9 сентября прогнозируют смерчи над Черным морем на участке от микрорайона Магри до села Веселого. Администрация Сочи объявила о закрытии всех пляжей курорта.

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В МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют:

  • оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;
  • внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений;
  • покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты;
  • прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу:

  • если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле;
  • если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства;
  • дополнительно закрепите временное жильё: палатку, шалаш, навес;

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  • внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой;
  • если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприёмник для получения информации от МЧС.

Напомним, в Сочи проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Мероприятие посетили ведущие кинематографисты страны.

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