В Сочи закрыли все пляжи из-за угрозы формирования смерчей над морем

Синоптики и МЧС сообщили об угрозе формирования смерчей над Черным морем у берегов Сочи, на курорте закрыли пляжи

Специалисты ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 9 сентября прогнозируют смерчи над Черным морем на участке от микрорайона Магри до села Веселого. Администрация Сочи объявила о закрытии всех пляжей курорта.

В МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют: оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;

внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;

использовать непромокаемую одежду и обувь;

уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений;

покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты;

прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае возникновения и выхода смерча на сушу: если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле;

если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства;

дополнительно закрепите временное жильё: палатку, шалаш, навес;

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