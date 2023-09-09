В Сочи закрыли все пляжи из-за угрозы формирования смерчей над морем
Синоптики и МЧС сообщили об угрозе формирования смерчей над Черным морем у берегов Сочи, на курорте закрыли пляжи
Специалисты ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» 9 сентября прогнозируют смерчи над Черным морем на участке от микрорайона Магри до села Веселого. Администрация Сочи объявила о закрытии всех пляжей курорта.
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В МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют:
- оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;
- внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений;
- покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты;
- прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
В случае возникновения и выхода смерча на сушу:
- если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле;
- если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства;
- дополнительно закрепите временное жильё: палатку, шалаш, навес;
- внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой;
- если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприёмник для получения информации от МЧС.
Напомним, в Сочи проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Мероприятие посетили ведущие кинематографисты страны.
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