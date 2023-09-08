В Сочи проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

На сочинском курорте «Роза Хутор» во второй раз стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Роза Холл». Мероприятие посетили ведущие кинематографисты страны. Не обошлось и без звездных гостей, на открытии побывали Юрий Стоянов, Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Иван Добронравов, Карен Оганесян, Светлана Бондарчук, Татьяна Яковлева и другие.

Крупнейшие российские платформы KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представят свои главные премьеры 2023-2024. Зрители смогут посмотреть ленты «Лунатики», «Единица Монтевидео», «Страсти по Матвею», «Триггер. Фильм», «Чувства Анны», «ЭТ». Среди многосерийных проектов — «Бар «Один звонок», «Бедные Абрамовичи», «Золотое дно», «Кеша должен умереть», «Кибердеревня», «Лада Голд», «Престиж, «Очевидное невероятное», «Плакса», «Прелесть», «Пять копеек», «Секс. До и после», «Слово пацана», «Трепачи», «Цикады», «Черное облако».

Все участники, гости и зрители участвуют в голосовании за представленное в программе в приложении «Нового сезона». Фестиваль продлится до 13 сентября.

Как писали Юга.ру, в курортном поселке Лоо на берегу Черного моря 13-22 сентября пройдет всероссийский фестиваль контактной импровизации, соматики, перформанса и современного танца The Essence. Программа рассчитана на участников любого уровня подготовки.