В Краснодарском крае начались выборы. В участки стали поступать жалобы о нарушениях

В Краснодарском крае 9 сентября сообщают о выявленных нарушениях на избирательных участках региона

Напомним, 9 и 10 сентября в Краснодарском крае организовано 765 избирательных участков. В регионе проходят 62 избирательные кампании . Жители Кубани выберут 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. В Карасунском, Прикубанском и Центральном округах Краснодара открыты 65 избирательных участков.

На сайте краевого штаба КПРФ утром 9 сентября появилась информация о том, что в Краснодаре наблюдателя от КПРФ не допускают на избирательный участок.

По данным штаба, в 9 часов наблюдателю отказали в ознакомлении с реестром надомного голосования. Также, по информации штаба, на участке № 2204 «установлены урны с расширенными отверстиями и опечатанные не надлежащим образом листом бумаги, что создает предпосылки для фальсификации итогов голосования».

«Кандидатом в депутаты городской Думы от КПРФ по избирательному округу № 19 А.В. Валявским направлена жалоба в ТИК Прикубанская г. Краснодара о нарушениях», — указано в публикации.

Еще об одной ситуации рассказал наблюдатель на участке № 2134. Там, по данным КПРФ, запрещают знакомиться со списком избирателей.