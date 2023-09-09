В Краснодарском крае начались выборы. В участки стали поступать жалобы о нарушениях
В Краснодарском крае 9 сентября сообщают о выявленных нарушениях на избирательных участках региона
Напомним, 9 и 10 сентября в Краснодарском крае организовано 765 избирательных участков. В регионе проходят 62 избирательные кампании. Жители Кубани выберут 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. В Карасунском, Прикубанском и Центральном округах Краснодара открыты 65 избирательных участков.
На сайте краевого штаба КПРФ утром 9 сентября появилась информация о том, что в Краснодаре наблюдателя от КПРФ не допускают на избирательный участок.
По данным штаба, в 9 часов наблюдателю отказали в ознакомлении с реестром надомного голосования. Также, по информации штаба, на участке № 2204 «установлены урны с расширенными отверстиями и опечатанные не надлежащим образом листом бумаги, что создает предпосылки для фальсификации итогов голосования».
«Кандидатом в депутаты городской Думы от КПРФ по избирательному округу № 19 А.В. Валявским направлена жалоба в ТИК Прикубанская г. Краснодара о нарушениях», — указано в публикации.
Еще об одной ситуации рассказал наблюдатель на участке № 2134. Там, по данным КПРФ, запрещают знакомиться со списком избирателей.
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Также на сайте сообщается о нарушениях процедур в Геленджике. По данным представителей КПРФ, на УИК № 09-02 (улица Красногвардейская, 38) не допущен наблюдатель от партии, а на УИК № 09-40 (переулок Восточный, 42) к работе не допустили наблюдателя от кандидата-коммуниста Д.М. Кайфачяна.
В штабе также рассказали, что на УИК № 09-38 (село Архипо-Осиповка) комиссия запрещает вести фото- и видеосъемку.
«Подготовлены жалобы в соответствующие избирательные комиссии», — указано в материале.
В телеграме краснодарского депутата появилось сообщение о вручении повесток наблюдателям в Геленджике. Эту информацию в военкомате города опровергли, пишет «Подъем», в ведомстве журналистам сообщили, что «никакого такого распоряжения не было и быть не может».
О нарушении также сообщил краснодарский кандидат в депутаты от партии «Новые люди», в своем телеграм-канале он рассказал о наличии агитационного плаката одного из кандидатов на участке № 2129.