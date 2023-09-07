В Краснодаре в дни довыборов в городскую Думу будут работать 65 участков

В Краснодаре 9 и 10 сентября в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах будут открыты 65 избирательных участков

Выборы в городскую Думу состоятся 9 и 10 сентября в Карасунском, Прикубанском и Центральном округах Краснодара. Жители смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 в 65 избирательных участках, сообщает мэрия города.

«В этом году проходят дополнительные выборы в городскую Думу Краснодара по шести одномандатным избирательным округам, где по тем или иным причинам сейчас нет депутатов. Всего в Гордуме должно быть 52 парламентария. Итоги голосования станут известны не позднее 12 сентября. Для тех жителей города, кто не сможет прийти и проголосовать, в том числе по состоянию здоровья, будет организовано голосование на дому. Оформить соответствующую заявку необходимо до 14.00 10 сентября, а именно — обратиться в свою участковую избирательную комиссию», — рассказал председатель ТИК Центральная Краснодара Роман Иващенко.

В Краснодаре будут задействованы две участковые комиссии. В довыборах в городскую Думу примут участие 956 общественных наблюдателей от партий и кандидатов.

Информация о кандидатах размещена на сайте. Найти свой избирательный участок можно здесь.



Напомним, что в Краснодарском крае 9 и 10 сентября пройдут выборы глав и депутатов муниципалитетов. Всего в регионе будет организовано 765 избирательных участков.