В Краснодарском крае в сентябре состоятся выборы. Они пройдут в большинстве городов и районов региона

На Кубани продолжаются 62 избирательные кампании по выборам глав поселений и депутатов муниципалитетов

В Краснодарском крае 9 и 10 сентября пройдут выборы глав и депутатов муниципалитетов. Об этом сообщает «Избирком Кубани».

Читайте также: В Краснодаре 10 сентября пройдут выборы в городскую Думу