В Краснодарском крае в сентябре состоятся выборы. Они пройдут в большинстве городов и районов региона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани продолжаются 62 избирательные кампании по выборам глав поселений и депутатов муниципалитетов

В Краснодарском крае 9 и 10 сентября пройдут выборы глав и депутатов муниципалитетов. Об этом сообщает «Избирком Кубани».

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Выборы депутатов представительных органов состоятся в миниципалитетах:

  • Геленджик;
  • Кавказский район;
  • Белореченский район;
  • Тихорецкий район;
  • Туапсинский район.

Дополнительные выборы депутатов районов и округов:

  • Краснодар;
  • Сочи;
  • Новороссийск;
  • Анапа;
  • Армавир;
  • Белоглинский район;
  • Лабинский район;
  • Приморско-Ахтарский район.

Выборы глав сельских и городских поселений:

  • Апшеронский район;
  • Гулькевичский район;
  • Динской район;
  • Ейский район;
  • Калининский район;
  • Каневской район;
  • Крымский район;
  • Курганинский район;
  • Ленинградский район;
  • Мостовский район;
  • Новопокровский район;
  • Отрадненский район;
  • Павловский район;
  • Северский район;
  • Славянский район;
  • Староминский район;
  • Тбилисский район;
  • Темрюкский район;
  • Тимашевский район;
  • Приморско-Ахтарский район;
  • Тихорецкий район;
  • Туапсинский район;
  • Усть-Лабинский район.

Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00. Всего организовано 765 избирательных участков.

Как сообщали ранее Юга.ру, эксперты проверили криптографическую защиту российской платформы электронного голосования.

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