В Краснодарском крае в сентябре состоятся выборы. Они пройдут в большинстве городов и районов региона
На Кубани продолжаются 62 избирательные кампании по выборам глав поселений и депутатов муниципалитетов
В Краснодарском крае 9 и 10 сентября пройдут выборы глав и депутатов муниципалитетов. Об этом сообщает «Избирком Кубани».
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Выборы депутатов представительных органов состоятся в миниципалитетах:
- Геленджик;
- Кавказский район;
- Белореченский район;
- Тихорецкий район;
- Туапсинский район.
Дополнительные выборы депутатов районов и округов:
- Краснодар;
- Сочи;
- Новороссийск;
- Анапа;
- Армавир;
- Белоглинский район;
- Лабинский район;
- Приморско-Ахтарский район.
Выборы глав сельских и городских поселений:
- Апшеронский район;
- Гулькевичский район;
- Динской район;
- Ейский район;
- Калининский район;
- Каневской район;
- Крымский район;
- Курганинский район;
- Ленинградский район;
- Мостовский район;
- Новопокровский район;
- Отрадненский район;
- Павловский район;
- Северский район;
- Славянский район;
- Староминский район;
- Тбилисский район;
- Темрюкский район;
- Тимашевский район;
- Приморско-Ахтарский район;
- Тихорецкий район;
- Туапсинский район;
- Усть-Лабинский район.
Проголосовать за кандидатов можно с 8:00 до 20:00. Всего организовано 765 избирательных участков.
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