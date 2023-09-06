В Анапе из-за ветра запретили надувные плавсредства, Азовское море остыло до 20 °C. Об обстановке на курортах
Показываем, как обстоят дела на курортах Краснодарского края 6 сентября
На курортах Краснодарского края стартовал бархатный сезон. Море все еще теплое в Сочи и Туапсе, однако в других городах на Черноморском и Азовском побережьях оно постепенно остывает.
По данным ЦГМС региона, температура воды 6 сентября на 9 часов:
- Ейск 20 °C;
- Приморско-Ахтарск 23 °C;
- Темрюк 22 °C;
- Анапа 24 °C;
- Новороссийск 26 °C;
- Туапсе 27 °C;
- Геленджик 26 °C;
- Сочи 27 °C.
Тем временем по дороге к Черноморскому побережью 6 сентября образовалась большая пробка с двумя ДТП в районе Молдавановки. По данным сервиса «Яндекс. Карты», проехать проблемный участок длиной 19,7 км от самого села до поселка Горского можно только за 1 час 42 минуты.
Отдыхающие по прежнему делятся остановкой с пляжей. В Анапе 6 сентября много людей. Как сообщает мэрия курорта, в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра купаться в море на надувных средствах и катамаранах запрещено. Однако на пляже в Сукко, судя по кадрам из соцсетей, море утром было спокойное и чистое.
Отжимной ветер — это ветер, который дует с берега в сторону моря, тем самым унося от берега легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.
На центральном пляже в Сочи 6 сентября также много людей. Все лежаки и навесы заняты.
На Азовском побережье сильный ветер разогнал волны в море. Отдыхающих мало.
Как писали ранее Юга.ру, теплоход «Комета» будет курсировать между Анапой и Геленджиком до конца сентября.