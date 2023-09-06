В Анапе из-за ветра запретили надувные плавсредства, Азовское море остыло до 20 °C. Об обстановке на курортах

Показываем, как обстоят дела на курортах Краснодарского края 6 сентября

На курортах Краснодарского края стартовал бархатный сезон. Море все еще теплое в Сочи и Туапсе, однако в других городах на Черноморском и Азовском побережьях оно постепенно остывает.

По данным ЦГМС региона, температура воды 6 сентября на 9 часов: Ейск 20 °C;

Приморско-Ахтарск 23 °C;

Темрюк 22 °C;

Анапа 24 °C;

Новороссийск 26 °C;

Туапсе 27 °C;

Геленджик 26 °C;

Сочи 27 °C.

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Тем временем по дороге к Черноморскому побережью 6 сентября образовалась большая пробка с двумя ДТП в районе Молдавановки. По данным сервиса «Яндекс. Карты», проехать проблемный участок длиной 19,7 км от самого села до поселка Горского можно только за 1 час 42 минуты.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Отдыхающие по прежнему делятся остановкой с пляжей. В Анапе 6 сентября много людей. Как сообщает мэрия курорта, в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра купаться в море на надувных средствах и катамаранах запрещено. Однако на пляже в Сукко, судя по кадрам из соцсетей, море утром было спокойное и чистое.

Отжимной ветер — это ветер, который дует с берега в сторону моря, тем самым унося от берега легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.

На центральном пляже в Сочи 6 сентября также много людей. Все лежаки и навесы заняты.

На Азовском побережье сильный ветер разогнал волны в море. Отдыхающих мало.