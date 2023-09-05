Теплоход «Комета» будет курсировать между Анапой и Геленджиком до конца сентября

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/705688/
    © Фото с сайта администрации Краснодарского края https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/705688/

«Комета» будет ходить по маршруту Анапа — Геленджик до 30 сентября

Ранее Юга.ру писали, что Анапу и Геленджик в августе связали теплоходом «Комета». Он должен был курсировать между курортами четыре раза в день, а рейс занимать 90 минут.

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Администрация Краснодарского края 5 сентября сообщила о том, что «Комета» перестанет ходить по маршруту 30 сентября. С 5 августа на теплоходе проплыли около 5 тыс. пассажиров.

Как пишет администрация региона, «Комета» ежедневно совершает не четыре, а два рейса с отправлением из Анапы в 09:00 и в 17:00 — из Геленджика. Время в пути составляет два часа.

Билеты можно приобрести на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Комета» и в портах Геленджика и Анапы. Прокатиться на судне возможно только с оригиналами документов, удостоверяющих личность — паспортами для взрослых и свидетельствами о рождении для детей.

Напомним, что круизы на лайнере «Пётр Великий» через Сочи и Новороссийск перенесли на 2024 год.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Судоходство Транспорт Черное море

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