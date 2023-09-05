Теплоход «Комета» будет курсировать между Анапой и Геленджиком до конца сентября

Администрация Краснодарского края 5 сентября сообщила о том, что «Комета» перестанет ходить по маршруту 30 сентября. С 5 августа на теплоходе проплыли около 5 тыс. пассажиров.



Как пишет администрация региона, «Комета» ежедневно совершает не четыре, а два рейса с отправлением из Анапы в 09:00 и в 17:00 — из Геленджика. Время в пути составляет два часа.



Билеты можно приобрести на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Комета» и в портах Геленджика и Анапы. Прокатиться на судне возможно только с оригиналами документов, удостоверяющих личность — паспортами для взрослых и свидетельствами о рождении для детей.



Напомним, что круизы на лайнере «Пётр Великий» через Сочи и Новороссийск перенесли на 2024 год.