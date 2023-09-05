В Краснодарском крае 6 сентября прогнозируют дожди, град и сильный ветер

На Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе обещают ухудшение погоды

В Краснодарском крае 6 сентября ожидается переменная облачность. Местами на Кубани кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах края прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Сочи 4 сентября из-за непогоды закрыли все пляжи:

Ночью и утром местами ожидается туман. Водителей просят быть внимательными на дорогах. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на Черноморском побережье порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19 °С, местами в предгорных районах 11-16 °С, днем 24-29 °С. В горах ночью 5-10 °С, днем 18-23 °С. На Черноморском побережье ночью 18-23 °С, днём 26-31 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре 6 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем 26-28 °С.



Напомним, что на Кубани действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града.



Как писали ранее Юга.ру, утром 4 сентября из-за дождя в Краснодаре образовались пробки в 7 баллов.