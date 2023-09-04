В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи. Сильный ветер повалил на дороги деревья
Из-за непогоды в Сочи закрыли пляжи. В городе прошел дождь и возможны оползни
В Сочи уже второй день идет ливень. Юга.ру узнали в мэрии Сочи, что утром 4 сентября все пляжи курорта закрыты.
Накануне из-за непогоды в городе падали деревья. Очевидцы сообщили в соцсетях, что в Хостинском районе из-за этого пострадали автомобили.
Местами из-за поваленных деревьев был затруднен проезд.
А на пляжах Сочи отдыхающие увидели смерчи:
Как писали Юга.ру, 4 сентября синоптики обещают в Краснодарском крае ливни и сильный ветер. В Сочи возможен сход селей и оползней.
1 сентября, 09:14Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
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