В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи. Сильный ветер повалил на дороги деревья

Из-за непогоды в Сочи закрыли пляжи. В городе прошел дождь и возможны оползни

В Сочи уже второй день идет ливень. Юга.ру узнали в мэрии Сочи, что утром 4 сентября все пляжи курорта закрыты.

Накануне из-за непогоды в городе падали деревья. Очевидцы сообщили в соцсетях, что в Хостинском районе из-за этого пострадали автомобили.

Местами из-за поваленных деревьев был затруднен проезд.

А на пляжах Сочи отдыхающие увидели смерчи: