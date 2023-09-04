В Краснодаре утренние пробки из-за дождя достигли 7 баллов

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В столице Кубани 4 сентября из-за дождя на дорогах возникли большие заторы

В Краснодаре утром 4 сентября на дорогах образовались заторы из-за осадков. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки по городу — 7 баллов.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Самые проблемные участки — пересечения улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, Северные мосты. Стоят районы «Авроры», Чистяковской рощи, улица МОПР, Западный обход и Ростовское шоссе. 

Как сообщает сервис, ситуация на дорогах нормализуется к 11:00.

Ранее Юга.ру писали, что неделя в Краснодарском крае начнется с ливней.

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В Краснодаре утренние пробки из-за дождя достигли 7 баллов

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