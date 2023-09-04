В Краснодаре утренние пробки из-за дождя достигли 7 баллов
В столице Кубани 4 сентября из-за дождя на дорогах возникли большие заторы
В Краснодаре утром 4 сентября на дорогах образовались заторы из-за осадков. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки по городу — 7 баллов.
Самые проблемные участки — пересечения улицы Красной с Северной и Головатого, Тургеневский мост, Северные мосты. Стоят районы «Авроры», Чистяковской рощи, улица МОПР, Западный обход и Ростовское шоссе.
Как сообщает сервис, ситуация на дорогах нормализуется к 11:00.
Ранее Юга.ру писали, что неделя в Краснодарском крае начнется с ливней.
1 сентября, 09:14Город-парк, улица Чебурашки, европейская архитектура
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