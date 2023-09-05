В Краснодарском крае прогнозируют ливни, град и сильный ветер
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и града
В Краснодарском крае 5 и 6 сентября ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. На Кубани действует штормовое предупреждение, сообщает МЧС региона.
Непогода пришла не во все курорты Кубани:
На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. МЧС России по Краснодарскому краю работает в режиме повышенной готовности.
Жителям и гостям Кубани спасатели советуют соблюдать меры безопасности. Более подробные рекомендации о том, как вести себя во время грозы, сильного ветра и подтоплений, можно прочитать здесь.
По данным ЦГМС региона, температура воздуха 5 сентября на Азовском побережье 23-28 °С. В горах 18-23 °С. На Черноморском побережье 25-30 °С.
Как сообщают синоптики, в Краснодаре 5 сентября температура воздуха 26-28 °С. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет в районе нормы.
Напомним, что 4 сентября в Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи. Сильный ветер повалил на дороги деревья. Ночью 5 сентября на курорте, по данным соцсетей, были смерчи.
С утра жители Ростова-на-Дону также делятся в соцсетях кадрами непогоды. В городе потоп и пробки 10 баллов.
Как писали ранее Юга.ру, в аэропорту Сочи 4 сентября задерживали рейсы из-за непогоды.