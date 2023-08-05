Анапу и Геленджик свяжут теплоходом «Комета». Рейс займет 90 минут

Краснодарский край

Распечатать

  • Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org
    Теплоход «Комета» © Фото Ojj! 600, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Теплоход «Комета» будет курсировать между Геленджиком и Анапой четыре раза в день. Билеты стоят от 500 рублей

Первый рейс теплохода «Комета» должен был отправиться сегодня, 5 августа. Билеты можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Комета» и в портах Геленджика и Анапы.

Билеты для взрослых стоят 1000 и 1500 рублей. Для детей до 2 лет бесплатно, от 2 до 14 лет — 500 рублей.

Купить билеты и сесть на судно можно только с оригиналами документов, удостоверяющих личность — паспортами для взрослых и свидетельствами о рождении для детей.

Читайте также:

Время в пути занимает 1 час 30 минут. В августе и сентябре судно будет ходить четырежды в день:

  • в 9:00 и 14:00 — из Анапы,
  • в 12:00 и 18:00 — из Геленджика.

Сайт перевозчика отметил, что после длительного перерыва маршрут удалось возобновить благодаря сотрудничеству компаний «Морские скоростные пассажирские перевозки» и «Черноморские скоростные линии». Организаторы считают, что маршрут разгрузит автодороги и повысит транспортную доступность курортов Черноморского побережья.

Как сообщали Юга.ру, в апреле из Сочи в Новороссийск и Геленджик планировали запустить скоростной катамаран.

Анапа Геленджик Курорты и туризм Общественный транспорт Судоходство Черное море

Новости

Анапу и Геленджик свяжут теплоходом «Комета». Рейс займет 90 минут
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре
Эскортница или курортница? Люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей
Прокуратура проверит подачу воды в Сочи. Люди жалуются на перебои с мая
В Сочи самолет из Нижнего Новгорода пробил двигатель после посадки
В Молодежном театре Краснодара состоится премьера спектакля «Самоубийца»

Лента новостей

От 5 до 5000 рублей
Вчера, 16:25
От 5 до 5000 рублей
Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?
Как я получила повышенный кешбэк в «Магните», оплатив покупку через СБП
Вчера, 09:01 Реклама
Как я получила повышенный кешбэк в «Магните», оплатив покупку через СБП
Инструкция
«Гарантируют доход только мошенники»
2 августа, 15:51
«Гарантируют доход только мошенники»
Эксперт назвала главные черты современных финансовых пирамид

Реклама на сайте