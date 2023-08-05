Анапу и Геленджик свяжут теплоходом «Комета». Рейс займет 90 минут
Теплоход «Комета» будет курсировать между Геленджиком и Анапой четыре раза в день. Билеты стоят от 500 рублей
Первый рейс теплохода «Комета» должен был отправиться сегодня, 5 августа. Билеты можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Комета» и в портах Геленджика и Анапы.
Билеты для взрослых стоят 1000 и 1500 рублей. Для детей до 2 лет бесплатно, от 2 до 14 лет — 500 рублей.
Купить билеты и сесть на судно можно только с оригиналами документов, удостоверяющих личность — паспортами для взрослых и свидетельствами о рождении для детей.
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Время в пути занимает 1 час 30 минут. В августе и сентябре судно будет ходить четырежды в день:
- в 9:00 и 14:00 — из Анапы,
- в 12:00 и 18:00 — из Геленджика.
Сайт перевозчика отметил, что после длительного перерыва маршрут удалось возобновить благодаря сотрудничеству компаний «Морские скоростные пассажирские перевозки» и «Черноморские скоростные линии». Организаторы считают, что маршрут разгрузит автодороги и повысит транспортную доступность курортов Черноморского побережья.
Как сообщали Юга.ру, в апреле из Сочи в Новороссийск и Геленджик планировали запустить скоростной катамаран.