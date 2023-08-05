Анапу и Геленджик свяжут теплоходом «Комета». Рейс займет 90 минут

Теплоход «Комета» будет курсировать между Геленджиком и Анапой четыре раза в день. Билеты стоят от 500 рублей

Первый рейс теплохода «Комета» должен был отправиться сегодня, 5 августа. Билеты можно купить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «Комета» и в портах Геленджика и Анапы.

Билеты для взрослых стоят 1000 и 1500 рублей. Для детей до 2 лет бесплатно, от 2 до 14 лет — 500 рублей.

Купить билеты и сесть на судно можно только с оригиналами документов, удостоверяющих личность — паспортами для взрослых и свидетельствами о рождении для детей.