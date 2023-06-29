Из Сочи в Абхазию запустили морские круизы
Теплоход «Князь Владимир» сначал курсировать между Сочи и Сухумом
29 июня из Сочи в Сухум стартовали морские путешествия на теплоходе «Князь Владимир». Об этом сказано на официальном сайте круизного лайнера.
Кольцевой тур включает:
- отправление из порта Сочи;
- проход в открытом Черном море;
- трехдневную стоянку в Сухуме;
- возвращение в Сочи.
Полный круиз на теплоходе занимает пять дней и четыре ночи. Экскурсионный тур по Черному морю пройдет по маршруту: Сочи — Сухум, Абхазия (стоянка 3 дня) — Сочи.
На данный момент запланировано 11 рейсов. Из Сочи лайнер будет курсировать каждую неделю по четвергам в 21:00. Обратно в Сухум судно прибывает в пятницу в 9:00.
Отправляться из Абхазии лайнер будет по воскресеньям в 23:00, а возвращаться в Сочи — по понедельникам в 9:00.
Более подробную информацию о расписании и ценах круиза можно узнать на сайте.
Компанию «Черноморские круизы» в январе 2017 года учредило ФГУП «Росморпорт». Регулярные рейсы лайнера «Князь Владимир» стартовали в 2017 году.
«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч, здесь 300 гостевых кают и 600 мест. Экипаж — 250 человек.
На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.
Как сообщали ранее Юга.ру, в этом году лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым.