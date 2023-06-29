Из Сочи в Абхазию запустили морские круизы

Абхазия, Краснодарский край

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  • Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру
    Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру

Теплоход «Князь Владимир» сначал курсировать между Сочи и Сухумом

29 июня из Сочи в Сухум стартовали морские путешествия на теплоходе «Князь Владимир». Об этом сказано на официальном сайте круизного лайнера. 

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Кольцевой тур включает:

  • отправление из порта Сочи;
  • проход в открытом Черном море;
  • трехдневную стоянку в Сухуме;
  • возвращение в Сочи.

Полный круиз на теплоходе занимает пять дней и четыре ночи. Экскурсионный тур по Черному морю пройдет по маршруту: Сочи — Сухум, Абхазия (стоянка 3 дня) — Сочи.

Маршрут круиза из Сочи в Абхазию по Черному морю

Маршрут круиза из Сочи в Абхазию по Черному морю

На данный момент запланировано 11 рейсов. Из Сочи лайнер будет курсировать каждую неделю по четвергам в 21:00. Обратно в Сухум судно прибывает в пятницу в 9:00.

Отправляться из Абхазии лайнер будет по воскресеньям в 23:00, а возвращаться в Сочи — по понедельникам в 9:00.

Более подробную информацию о расписании и ценах круиза можно узнать на сайте.

Компанию «Черноморские круизы» в январе 2017 года учредило ФГУП «Росморпорт». Регулярные рейсы лайнера «Князь Владимир» стартовали в 2017 году.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч, здесь 300 гостевых кают и 600 мест. Экипаж — 250 человек.

На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.

Как сообщали ранее Юга.ру, в этом году лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым.

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