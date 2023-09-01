Круизы на лайнере «Пётр Великий» через Сочи и Новороссийск перенесли на 2024 год

По данным СМИ, запланированные ранее на 2023 год круизы на корабле «Пётр Великий» перенесли на год

Предыстория: Ранее Юга.ру писали, что круизный лайнер «Пётр Великий» в конце августа 2023 года планирует выйти в море. Теплоход должен был пройти через Стамбул, Батуми, Сочи, Новороссийск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Махачкалу, Баку, Туркменбаши, Актау и Астрахань.

ТАСС 29 августа сообщил , что теплоход «Пётр Великий» отправился на достройку и испытания, пройдя по Волге у набережной Астрахани.

«Сегодня состоялось технологическая операция по перегону пассажирского круизного судна «Пётр Великий» с акватории судостроительного завода «Лотос» на Астраханское судостроительное производственное объединение. Круизный лайнер прошел по реке Волге с заходом в Городской рукав и должен пришвартоваться в Золотом затоне на достроечный набережной завода АСПО», — рассказали ТАСС в пресс-службе ЮЦСС.

Теплоход «Пётр Великий» имеет класс «река-море», он может эксплуатироваться как на внутренних водных путях России, так и на морских участках. Лайнер состоит из 155 кают и включает театрально-музыкальный салон со сценой, нескольких ресторанов и баров, бассейн и джакузи.

«Судно готово к ходовым испытаниям. Проверка судовых систем будет проходить в несколько этапов и продлится до декабря этого года», — рассказал гендиректор ЮЦСС Анатолий Мишанов.



Он пояснил, что судно будет передано заказчику весной 2024 года.



Также директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала АТОР, что сроки выхода теплохода в море затянулись из-за смены поставщиков:



«Почти все внутреннее оборудование и отделка должны были быть импортными, и пришлось искать им замену, такую, которая была бы произведена на должном уровне качества».

Первые круизы на лайнере «Петр Великий» могут начаться в сезоне 2024 года, если все проверки пройдут успешно, пишет АТОР.