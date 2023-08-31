В поездах из Адлера и Новороссийска появятся новые современные вагоны

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • Вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вокзал Краснодар-1 © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адлере до конца года обновят двухэтажные вагоны поездов, а в Кисловодске и Новороссийске — одноэтажные

До конца года на РЖД планируют поставить 266 новых вагонов поездов. Среди них 179 вагонов — одноэтажные, 87 — двухэтажные. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

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Одноэтажные вагоны обновят:

  • у фирменных поездов №29/30 «Премиум» из Новороссийска в Москву, №41/42 «Мордовия» из Саранска в Москву и №45/46 «Скорый» из Санкт-Петербурга в Иваново;
  • у пассажирских поездов №59/60 сообщением Новокузнецк — Кисловодск, №97/98 из Тынды в Кисловодск, №381/382 из Грозного в Москву, № 117/118 из Новокузнецка в Москву.

Количество двухэтажных поездов до 33 пар планируют увеличить на 23 маршрутах. Также обновят все составы поезда №71/72 сообщением Москва — Чебоксары. Новые двухэтажные вагоны будут курсировать на маршрутах №101/102 «Премиум» Адлер — Москва и №43/44 Москва — Имеретинский курорт. 

В новых вагонах есть:

  • системы поддержания микроклимата;
  • биотуалеты;
  • розетки для зарядки гаджетов;
  • душевые модули;
  • кулеры;
  • купе для проезда семей с детьми.

Напомним, что в России представили новый интерьер вагонов поездов.

Как сообщали ранее Юга.ру, РЖД запустит новые туристические поезда в Краснодарский край.

Дороги Железная дорога Поезда путешествия РЖД

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