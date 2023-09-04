Неделя в Краснодарском крае начнется с ливней

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Краснодарском крае с 4 сентября ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистое усиление ветра

На участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем, скорость ветра будет достигать 25 м/с. В отдельных северных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, местами в центральных районах и на Черноморском побережье сохранится атмосферная засуха.

В районе Сочи ожидается подъем уровня воды в реках, а также существует вероятность схода селей и оползней, сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС. 

Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 25-27 °С. В горах ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С, на Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днём 25-30 °С.

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