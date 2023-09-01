Сергей Галицкий вошел в список 500 самых богатых людей мира

Бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий оказался в списке 500 богатейших людей мира — Bloomberg

Сергей Галицкий оказался на 490 месте в списке самых богатых людей мира по версии информационного агентства Bloomberg Business Index. На это обратил внимание «Ъ-Кубань».

Сергею Галицкому 14 августа исполнилось 56 лет: Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате