Сергей Галицкий вошел в список 500 самых богатых людей мира

Краснодарский край, В мире

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  • Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бизнесмен из Краснодара Сергей Галицкий оказался в списке 500 богатейших людей мира — Bloomberg

Сергей Галицкий оказался на 490 месте в списке самых богатых людей мира по версии информационного агентства Bloomberg Business Index. На это обратил внимание «Ъ-Кубань».

Сергею Галицкому 14 августа исполнилось 56 лет:

Сейчас Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в 5,3 млрд долларов. Лидирующую строчку рейтинга занял Илон Маск (235 млрд долларов).

Напомним, что, по данным Forbes, дочь Сергея Галицкого заняла 14 место в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сергей Галицкий занял 37 место рейтинге 110 российских миллиардеров по версии Forbes.

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