В Краснодарском крае за четыре года стало в четыре раза меньше иностранных туристов — Краснодарстат

В Краснодарстате рассказали, сколько иностранцев посетили Кубань и Адыгею с начала 2023 года

В Краснодарстате подсчитали, сколько иностранцев остановились в краснодарских отелях с начала 2023 года. Не изучили в ведомстве только показатели небольших мест размещения (субъектов малого предпринимательства). По данным аналитиков, за январь-июнь 2023 года в Краснодарском крае побывали почти 23 тыс. иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 12%, а с январем-июнем 2019 года — в четыре раза. Тогда регион посетили больше 90 тыс. иностанцев.

В Краснодарстате рассказали, что в первом полугодии 2020 года 36% иностранных туристов приехали в Краснодарский край из стран СНГ, в основном из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и 64% — из Израиля, Абхазии и Грузии. Всего отдыхающих из-за границы было больше 31 тыс. В первом полугодии 2021 года показатели такие: 64% иностранцев прибыли из стран СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан, Армения) и 36% из Абхазии, Германии и ОАЭ. Всего иностранных туристов было больше 30 тыс. В первом полугодии 2022 года 70% иностранных туристов приехали из стран СНГ и 30% из стран Абхазии, Турции, Германии и Китая. Всего отдыхающих из-за границы было почти 26 тыс.

За шесть месяцев 2023 года 70% иностранцев прибыли из стран СНГ и 30% из Абхазии, Египта, Китая и Турции.

В Краснодарстате также рассказали, что Адыгею в 2019 году посетили 106 иностранных туристов, в 2020 году иностранцев в крупных отелях не было, в 2021-ом приехали 20 туристов из-за границы, в 2022-ом — 28 человек. С начала 2023 года Адыгею посетил 21 иностранный турист.