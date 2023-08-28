Число краснодарских школьников выросло на 12 тыс. по сравнению с 2022 годом

В школы Краснодара в 2023 году пойдут на 12 тыс. учеников больше, чем в 2022 году

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что 1 сентября в школу пойдут 195 тыс. учеников. Это на 12 тыс. человек больше по сравнению с 2022 годом.

Из них более шести тысяч учеников придут в новые школы. Также до конца 2023 года в городе достроят еще шесть образовательных учреждений.

По словам Наумова, для учителей и учеников в новом учебном году сохранили все льготы. Также для педагогов действует компенсация в размере 15 тыс. рублей на аренду жилья. А недавно стало известно, что кубанским педагогам поднимут зарплату на 5 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в этом году в Краснодаре набрали 20 тыс. первоклашек. В одной из школ города будет 31 первый класс. Кроме того, до конца года в краевой столице хотят ввести в эксплуатацию 11 учебных учреждений.