Число краснодарских школьников выросло на 12 тыс. по сравнению с 2022 годом

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В школы Краснодара в 2023 году пойдут на 12 тыс. учеников больше, чем в 2022 году

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что 1 сентября в школу пойдут 195 тыс. учеников. Это на 12 тыс. человек больше по сравнению с 2022 годом.

Из них более шести тысяч учеников придут в новые школы. Также до конца 2023 года в городе достроят еще шесть образовательных учреждений.

По словам Наумова, для учителей и учеников в новом учебном году сохранили все льготы. Также для педагогов действует компенсация в размере 15 тыс. рублей на аренду жилья. А недавно стало известно, что кубанским педагогам поднимут зарплату на 5 тыс. рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что в этом году в Краснодаре набрали 20 тыс. первоклашек.  В одной из школ города будет 31 первый класс. Кроме того, до конца года в краевой столице хотят ввести в эксплуатацию 11 учебных учреждений. 

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