В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском

Сейчас в школе проводят заключительные проверки перед сдачей в эксплуатацию. Учеников она примет первого сентября, сообщает мэрия Краснодара.

Трехэтажное здание с территорией более 2,5 га состоит из четырех блоков и переходной галереи.



В школе есть:

столовая;

кабинеты;

административные и спортивные помещения;

актовые залы;

читальный зал;

театральная студия;

спортивное ядро;

зона отдыха для учеников, проведения мероприятий и подвижных игр.

По данным мэрии Краснодара, первого сентября учеников в городе примет 105 образовательных учреждений. Из них пять — новые. В 2022 году краснодарских первоклашек приняли четыре новые школы.



Как сообщает «МЦУ Краснодар», также заканивается строительство школы на 1500 мест в поселке Российском по улице Тверской, 10.



Сейчас на объекте обустраивают инженерные сети, выполнят отделку стен и монтаж подвесного потолка, укладывают фасадную плитку. Во дворе школы на тротуарах устанавливают бордюрный камень, высаживают деревья и кустарники, монтируют скамейки и спортивные снаряды.

На данный момент там выполнено 88% работ. Сдать школу в эксплуатацию планируют в текущем году.