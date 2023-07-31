В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском
В Краснодаре достраивают школы на улице Булгакова и Тверской
Сейчас в школе проводят заключительные проверки перед сдачей в эксплуатацию. Учеников она примет первого сентября, сообщает мэрия Краснодара.
В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест:
Трехэтажное здание с территорией более 2,5 га состоит из четырех блоков и переходной галереи.
В школе есть:
- столовая;
- кабинеты;
- административные и спортивные помещения;
- актовые залы;
- читальный зал;
- театральная студия;
- спортивное ядро;
- зона отдыха для учеников, проведения мероприятий и подвижных игр.
По данным мэрии Краснодара, первого сентября учеников в городе примет 105 образовательных учреждений. Из них пять — новые. В 2022 году краснодарских первоклашек приняли четыре новые школы.
Как сообщает «МЦУ Краснодар», также заканивается строительство школы на 1500 мест в поселке Российском по улице Тверской, 10.
Сейчас на объекте обустраивают инженерные сети, выполнят отделку стен и монтаж подвесного потолка, укладывают фасадную плитку. Во дворе школы на тротуарах устанавливают бордюрный камень, высаживают деревья и кустарники, монтируют скамейки и спортивные снаряды.
На данный момент там выполнено 88% работ. Сдать школу в эксплуатацию планируют в текущем году.
Ранее Юга.ру писали, что в Сочи заявили о строительстве одной из самых современных на юге школ.