В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском

Краснодарский край

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  • © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com
    © Фото Wokandapix с сайта pixabay.com

В Краснодаре достраивают школы на улице Булгакова и Тверской

Сейчас в школе проводят заключительные проверки перед сдачей в эксплуатацию. Учеников она примет первого сентября, сообщает мэрия Краснодара. 

В краснодарском поселке Знаменском построили новую школу на 1550 мест:

Трехэтажное здание с территорией более 2,5 га состоит из четырех блоков и переходной галереи.

В школе есть:

  • столовая;
  • кабинеты;
  • административные и спортивные помещения;
  • актовые залы;
  • читальный зал;
  • театральная студия;
  • спортивное ядро;
  • зона отдыха для учеников, проведения мероприятий и подвижных игр.

По данным мэрии Краснодара, первого сентября учеников в городе примет 105 образовательных учреждений. Из них пять — новые. В 2022 году краснодарских первоклашек приняли четыре новые школы.

Как сообщает «МЦУ Краснодар», также заканивается строительство школы на 1500 мест в поселке Российском по улице Тверской, 10.

Сейчас на объекте обустраивают инженерные сети, выполнят отделку стен и монтаж подвесного потолка, укладывают фасадную плитку. Во дворе школы на тротуарах устанавливают бордюрный камень, высаживают деревья и кустарники, монтируют скамейки и спортивные снаряды.

На данный момент там выполнено 88% работ. Сдать школу в эксплуатацию планируют в текущем году.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи заявили о строительстве одной из самых современных на юге школ.

Благоустройство Краснодар Строительство Школа Школьники

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В Краснодаре 1 сентября заработают новые школы на Западном обходе и в поселке Российском
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