Вышел первый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вилли Вонка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»
    Кадр из трейлера к фильму «Вилли Вонка» © Скриншот видео с YouTube-канала «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание»

Студия Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Вилли Вонка» о молодости шоколадного магната из ленты «Чарли и шоколадная фабрика»

Главному герою, который мечтает открыть свой первый магазин и стать настоящим шоколатье, предстоит противостояние объединению других мастеров. Заглавную роль в картине исполнит Тимоти Шаламе. В фильме также примут участие Киган-Майкл Кей, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон, Оливия Колман, Джим Картер, Хью Грант.

Ленту выпустит Warner Bros. Pictures 15 декабря. Поскольку эта голливудская кинокомпания приостановила выход новых фильмов в России, то пока неизвестно, смогут ли зрители посмотреть его в кинотеатрах.

Зато картину «Барби» — смогут. Картина с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступна во многих кинотеатрах России уже 9 сентября. Это будет не экранка, а цифровая копия высокого качества. 

Афиша Кино Кинопрокат

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Вышел первый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе
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