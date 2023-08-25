В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби». Возможно, в Краснодаре тоже
Компания Red Head Sound заявила, что завершила записывать копию фильма «Барби»
Лента с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступна во многих кинотеатрах России уже 9 сентября. Это будет не экранка, а цифровая копия высокого качества. Сейчас компания Red Head Sound ведет прием заявок для формирования стартового списка.
«Уважаемые зрители, уточняйте в кинотеатрах, являются ли они нашими партнерами, внимательно смотрите на афиши, а еще лучше дождитесь нашего списка, чтобы гарантированно пойти на верный дубляж и получить максимум эмоций от просмотра», — говорится в заявлении.
Киносеансы должны пройти по схеме так называемого предсеансного обслуживания, как было с «Аватаром». В Краснодаре, например, сначала показывали блокбастер Джеймса Кэмерона, а потом короткометражку «Дубак».
Будут ли «Барби» демонстрировать в Краснодарском крае пока неизвестно. Это зависит от того, подадут ли кинотеатры заявки.
Как писали Юга.ру, пакет документов на получение субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии теперь можно будет подать только в электронном виде. Отправить его можно через Госуслуги и Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки в разделе «Субсидии и гранты от государства». На сайте Минкульта также будет размещена соответствующая ссылка.