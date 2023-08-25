В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби». Возможно, в Краснодаре тоже

Лента с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других будет доступна во многих кинотеатрах России уже 9 сентября. Это будет не экранка, а цифровая копия высокого качества. Сейчас компания Red Head Sound ведет прием заявок для формирования стартового списка.

«Уважаемые зрители, уточняйте в кинотеатрах, являются ли они нашими партнерами, внимательно смотрите на афиши, а еще лучше дождитесь нашего списка, чтобы гарантированно пойти на верный дубляж и получить максимум эмоций от просмотра», — говорится в заявлении.

Киносеансы должны пройти по схеме так называемого предсеансного обслуживания, как было с «Аватаром». В Краснодаре, например, сначала показывали блокбастер Джеймса Кэмерона, а потом короткометражку «Дубак».

Будут ли «Барби» демонстрировать в Краснодарском крае пока неизвестно. Это зависит от того, подадут ли кинотеатры заявки.