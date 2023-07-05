В Краснодаре кондиционеры есть только в 35% трамвайных вагонов
В КТТУ рассказали, что кондиционерами по состоянию на 5 июля оснащены 35% вагонов трамваев
В краснодарском трамвайном парке только 35% вагонов оснащены кондиционерами, рассказали в пресс-службе КТТУ. Всего в управлении 290 вагонов, следовательно, из них в сотне есть система охлаждения воздуха.
В июне прошлого года руководитель предприятия Александр Грачев также рассказывал Юга.ру, что кондиционеры есть в 104 вагонах.
Предугадать, на каком маршруте окажется вагон с кондиционером, не получится. Как нам объяснили в КТТУ, вагоны не закреплены за маршрутами на постоянной основе.
Кондиционеры включают при температуре воздуха на улице 23 °С. Если в салоне оборудованного трамвая по какой-то причине не работает кондиционер, пассажир может сообщить об этом по номеру +7(988) 461-95-32.
На выходных 8-9 июля температура в Краснодарском крае понизится до 30 °С, в горах — до 24 °С. В отдельных районах края пройдут ливни, местами будет гроза. Подробнее здесь.
Напомним, в 2022 году из краевого бюджета Краснодару выделили 1 млрд рублей на новые трамваи. В мае того года мэрия сообщала, что у города 228 вагонов.
За 2023 год власти планировали закупить 40 новых трамваев. А до 2026 года в Краснодаре должны появиться 100 новых трамваев, такое соглашение заключено с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар».
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре идет реконструкция трамвайного узла на Московской. Здесь мы рассказали, как ходят трамваи с 3 по 14 июля.