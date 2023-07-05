В Краснодаре кондиционеры есть только в 35% трамвайных вагонов

В КТТУ рассказали, что кондиционерами по состоянию на 5 июля оснащены 35% вагонов трамваев

В краснодарском трамвайном парке только 35% вагонов оснащены кондиционерами, рассказали в пресс-службе КТТУ. Всего в управлении 290 вагонов, следовательно, из них в сотне есть система охлаждения воздуха .

В июне прошлого года руководитель предприятия Александр Грачев также рассказывал Юга.ру, что кондиционеры есть в 104 вагонах.

Предугадать, на каком маршруте окажется вагон с кондиционером, не получится. Как нам объяснили в КТТУ, вагоны не закреплены за маршрутами на постоянной основе.