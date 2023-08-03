Краснодарцы жалуются на жару в общественном транспорте. Юга.ру узнали, сколько автобусов города оборудованы кондиционерами

В Краснодаре из 1166 автобусов кондиционеры есть в 250 машинах

Утром 3 августа в одном из городских телеграм-каналов Краснодара появилось сообщение с жалобой на отсутствие кондиционера в автобусе. В комментариях жители стали активно обсуждать ситуацию. В сети разгорелся спор о том, где чаще встречаются кондиционеры — в муниципальном или коммерческом транспорте. Еще один предмет спора — шторки на окнах, одни называют их спасением от жары, другие — пылесборниками.

По данным центра погоды «Фобос», в Краснодаре к выходным температура воздуха поднимется до 35-40 °С

Юга.ру узнали, какое количество автобусов и троллейбусов в Краснодаре оснащены кондиционерами. О ситуации с оборудованием в трамваях мы ранее рассказывали здесь.