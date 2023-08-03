Краснодарцы жалуются на жару в общественном транспорте. Юга.ру узнали, сколько автобусов города оборудованы кондиционерами

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре из 1166 автобусов кондиционеры есть в 250 машинах

Утром 3 августа в одном из городских телеграм-каналов Краснодара появилось сообщение с жалобой на отсутствие кондиционера в автобусе. В комментариях жители стали активно обсуждать ситуацию. В сети разгорелся спор о том, где чаще встречаются кондиционеры — в муниципальном или коммерческом транспорте. Еще один предмет спора — шторки на окнах, одни называют их спасением от жары, другие — пылесборниками.

По данным центра погоды «Фобос», в Краснодаре к выходным температура воздуха поднимется до 35-40 °С

Юга.ру узнали, какое количество автобусов и троллейбусов в Краснодаре оснащены кондиционерами. О ситуации с оборудованием в трамваях мы ранее рассказывали здесь.

По данным КТТУ, в Краснодаре 134 муниципальных автобуса оснащены кондиционерами, без оборудования — шесть машин. При этом, как редакция узнала у «Союза транспортников Кубани», на линиях работают 1026 автомобилей частных перевозчиков, из них 116 транспортных средств оснащены кондиционерами. Выходит, 250 автобусов в Краснодаре ездят с кондиционерами. Там также сообщили, что оборудование есть в 12 из 167 городских троллейбусов.

«Союз транспортников Кубани» пояснил, что количество транспорта с кондиционерами в Краснодаре выше минимально допустимого.

«По состоянию на 01.08.2023 года на маршрутах города с кондиционерами работает более 250 автобусов, что на 51 автобус больше, чем предусмотрено действующими документами, регламентирующим перевозку пассажиров по маршрутам регулярного сообщения», — прокомментировали в союзе.

Там также отметили, что на сегодняшний день при закупках нового транспорта администрация обязательно включает в техническое задание наличие кондиционера.

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Еще одно уточнение от транспортников — устанавливать кондиционеры в имеющийся транспорт невозможно. Любое подобное вмешательство в конструкцию машины приведет к тому, что эксплуатировать ее будет запрещено.

За 2023 год власти планировали закупить 40 новых трамваев. А до 2026 года в Краснодаре должны появиться 100 новых трамваев, такое соглашение заключено с ООО «Синара-Городские транспортные решения Краснодар».

Напомним, в Краснодаре трамваи под номерами 2, 5, 8, 11, 15 изменят маршруты с 4 по 7 августа, подробнее можно прочитать здесь.

КТТУ Общественный транспорт Погода Транспорт

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