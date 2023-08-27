Турист из Краснодара погиб во время восхождения на Эльбрус

Житель Краснодара сорвался с горы Эльбрус на высоте 5 тыс. метров и погиб

В МЧС Кабардино-Балкарии рассказали, что в 8 утра 27 августа спасатели получили сообщение о гибели мужчины на Эльбрусе. Указано, что турист из Краснодара находился на высоте 5 тыс. метров в составе туристической группы из 14 человек. Мужчина сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью.

«По состоянию на 12:30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали тело в п. Терскол. Тело погибшего передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает МЧС республики.