В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги
С перевала Тхач спасатели на вертолете МЧС эвакуировали женщину, которая повредила ногу
В ЮРПСО МЧС России рассказали, что эвакуировать туристку с травмой ноги планировали 8 августа, но низкая облачность не позволила вертолету МЧС подсесть в районе горного массива Тхач. К женщине отправили пешую группу спасателей Адыгейского ПСО. Специалисты оказали первую помощь и подготовили пострадавшую к транспортировке.
Утром 9 августа к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС. Женщину эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи, где передали врачам. По данным спасателей, 47-летняя туристка получила ушиб левой голени. Известно, что она приехала из Московской области.
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Напомним, утром 24 июля спасатели и медики на вертолете Ка-32 вылетели в район Фишт-Оштеновского массива. Из горного приюта «Фишт» на высоте 1600 м специалисты эвакуировали 32-летнего туриста с почечной коликой.
А 2 июля спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку.