В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги

С перевала Тхач спасатели на вертолете МЧС эвакуировали женщину, которая повредила ногу

В ЮРПСО МЧС России рассказали, что эвакуировать туристку с травмой ноги планировали 8 августа, но низкая облачность не позволила вертолету МЧС подсесть в районе горного массива Тхач. К женщине отправили пешую группу спасателей Адыгейского ПСО. Специалисты оказали первую помощь и подготовили пострадавшую к транспортировке.

Утром 9 августа к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС. Женщину эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи, где передали врачам. По данным спасателей, 47-летняя туристка получила ушиб левой голени. Известно, что она приехала из Московской области.