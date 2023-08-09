В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги

Адыгея, Краснодарский край

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  • © скриншот видео МЧС России https://t.me/urpso_mchs/1340
    © скриншот видео МЧС России https://t.me/urpso_mchs/1340

С перевала Тхач спасатели на вертолете МЧС эвакуировали женщину, которая повредила ногу

В ЮРПСО МЧС России рассказали, что эвакуировать туристку с травмой ноги планировали 8 августа, но низкая облачность не позволила вертолету МЧС подсесть в районе горного массива Тхач. К женщине отправили пешую группу спасателей Адыгейского ПСО. Специалисты оказали первую помощь и подготовили пострадавшую к транспортировке.

Утром 9 августа к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС. Женщину эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи, где передали врачам. По данным спасателей, 47-летняя туристка получила ушиб левой голени. Известно, что она приехала из Московской области.

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Напомним, утром 24 июля спасатели и медики на вертолете Ка-32 вылетели в район Фишт-Оштеновского массива. Из горного приюта «Фишт» на высоте 1600 м специалисты эвакуировали 32-летнего туриста с почечной коликой.

А 2 июля спасатели на вертолете эвакуировали с горы Фишт пострадавшую туристку.

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В горах Краснодарского края спасатели на вертолете эвакуировали туристку с травмой ноги
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