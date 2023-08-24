В горах Сочи спасатели эвакуировали 20-летнего туриста, который ранил ногу топором

Краснодарский край

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  • © фото ЮРПСО МЧС https://t.me/urpso_mchs/1374
    © фото ЮРПСО МЧС https://t.me/urpso_mchs/1374

В Южном региональном поисково-спасательном отряде рассказали об эвакуации туриста, который получил рубленую рану ноги

Травмированного туриста 23 августа эвакуировали из района слияния рек Ажек и Сочи. Спасатели ЮРПСО МЧС выехали в леса хребта Ажек после сообщения от зарегистрированной туристической группы.

Всего в группе шесть человек, они отправились в двухдневный поход с ночевкой. Один из отдыхающих, 20-летний сочинец, ранил стопу топором, когда рубил дрова. Спасатели рассказали, что друзья с помощью подручных средств остановили молодому человеку кровотечение и обработали рану перекисью водорода.

Напомним, спасатели регионального отряда МЧС России искали отца с сыном, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. 15 августа туристы вышли на связь и сообщили, что удивлены тем, что их ищут. Подробнее Юга.ру рассказали здесь.

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