В горах Сочи спасатели эвакуировали 20-летнего туриста, который ранил ногу топором

В Южном региональном поисково-спасательном отряде рассказали об эвакуации туриста, который получил рубленую рану ноги

Травмированного туриста 23 августа эвакуировали из района слияния рек Ажек и Сочи. Спасатели ЮРПСО МЧС выехали в леса хребта Ажек после сообщения от зарегистрированной туристической группы.

Всего в группе шесть человек, они отправились в двухдневный поход с ночевкой. Один из отдыхающих, 20-летний сочинец, ранил стопу топором, когда рубил дрова. Спасатели рассказали, что друзья с помощью подручных средств остановили молодому человеку кровотечение и обработали рану перекисью водорода.