В Краснодаре образовалась сильная пробка в районе Восточного обхода

Утром 25 августа на въезде в Краснодар со стороны Знаменского скопилась сильная пробка

На въезде в Краснодар утром 25 августа образовалась сильная пробка. Водители стояли на Восточном обходе со стороны Знаменского и на улице Уральской.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулось от OZ Молла до улицы Войсковой. Также пользователи сообщили о двух ДТП.

По состоянию на 11:30 пробки на Уральской почти нет. Небольшой затор все еще есть около OZ Молла.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Еще три гороских автобуса изменят схему движения.