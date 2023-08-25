В Краснодаре образовалась сильная пробка в районе Восточного обхода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 25 августа на въезде в Краснодар со стороны Знаменского скопилась сильная пробка

На въезде в Краснодар утром 25 августа образовалась сильная пробка. Водители стояли на Восточном обходе со стороны Знаменского и на улице Уральской.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулось от OZ Молла до улицы Войсковой. Также пользователи сообщили о двух ДТП.

  • © Скриншот «Яндекс.Карт»
    © Скриншот «Яндекс.Карт»

По состоянию на 11:30 пробки на Уральской почти нет. Небольшой затор все еще есть около OZ Молла.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре появится новый автобусный маршрут. Еще три гороских автобуса изменят схему движения.

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