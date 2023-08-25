В Краснодаре появится новый автобус №83. Еще три городских автобуса изменят маршруты

С 28 августа в Краснодаре заработает новый автобусный маршрут №83. Он будет курсировать от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистого. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что автобус позволит детям из Садов Калинино добираться без пересадок до школ №106, 99 и 68. В период подвоза школьников на линии будут работать четыре автобуса с интервалом движения 5-10 минут. По воскресеньям, в праздничные дни и в период летних каникул на линии задействуют одну машину.

Автобусы проследуют по следующему маршруту: ул. Екатеринодарская — ул. Средняя — ул. Западный Обход — подъездная дорога к ОПХ «Колос» — ул. им. Макаренко — ул. Звездная, пос. Колосистый. В обратном направлении общественный транспорт пройдет по ул. Звездной, пер. Звездному до подъездной дороги к ОПХ «Колос» и дальше по маршруту.