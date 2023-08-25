В Краснодаре появится новый автобус №83. Еще три городских автобуса изменят маршруты
В Краснодаре изменят схему движения автобусов и создадут новый маршрут
С 28 августа в Краснодаре заработает новый автобусный маршрут №83. Он будет курсировать от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистого. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Отмечается, что автобус позволит детям из Садов Калинино добираться без пересадок до школ №106, 99 и 68. В период подвоза школьников на линии будут работать четыре автобуса с интервалом движения 5-10 минут. По воскресеньям, в праздничные дни и в период летних каникул на линии задействуют одну машину.
Автобусы проследуют по следующему маршруту: ул. Екатеринодарская — ул. Средняя — ул. Западный Обход — подъездная дорога к ОПХ «Колос» — ул. им. Макаренко — ул. Звездная, пос. Колосистый. В обратном направлении общественный транспорт пройдет по ул. Звездной, пер. Звездному до подъездной дороги к ОПХ «Колос» и дальше по маршруту.
Также изменится маршрут еще трех городских автобусов. С 26 августа продлят маршруты автобусов №65 и №150А. Это сделают для улучшения транспортной доступности новых ЖК по улице Круговой и беспересадочного сообщения с ЖК «Родные просторы».
Автобусы №65 будут следовать от ул. им. Дмитрия Благоева до ул. им. Симиренко согласно маршруту. От остановки «Ул. им. Симиренко» общественный транспорт будет доезжать до жилого комплекса «Цветы» по улице Круговой.
Автобусы №150А будут курсировать от ул. им. Игнатова до улицы Первомайской согласно маршруту. Затем общественный транспорт продолжит свое движение по ул. Норковой — ул. Платиновой — ул. Заповедной — ул. Светлой до ЖК «Родные просторы».
Автобусы №91 с 28 августа перенаправят с дублера ул. Батуринской на саму ул. Батуринскую. Это связано с началом ремонта и ограничением движения транспорта на участке дороги-дублера от ул. им. Кирилла Россинского до микрорайона Любимово.
Ранее Юга.ру писали, что с 22 августа проезд в трамваях и троллейбусах Краснодара подорожал до 40 рублей.