В Сочи педагоги будут ездить на автобусах с 50-процентной скидкой

Для учителей и преподавателей в Сочи ввели льготные проездные на поездки в городских автобусах

С 1 сентября педагоги в Сочи будут ездить на городских автобусах со скидкой 50%. Об этом мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале. «На курорте уделяем большое внимание тем, кто растит и воспитывает наших детей. Премируем наставников, кто подготовил стобалльников по ЕГЭ, и победителей профессиональных конкурсов, поддержка также идёт от главы региона. С января увеличим частичную компенсацию педагогам за аренду жилья до 20 тысяч рублей», — рассказал глава Сочи.

По данным мэрии курорта, победителям и призерам конкурсов профмастерства выплачивают премию от 15 до 100 тысяч рублей. С 2022 года пять лучших школ и детсадов получают субсидию из бюджета.

Сейчас в Сочи строят шесть школ, три детских сада, два стадиона и пятнадцать воркаут-площадок. Также несколько сотен участков заложено в генплане.

Напомним, что с 22 августа в Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте. При этом на Кубани до 30 сентября действует акция платежной системы «Мир», позволяющая получить скидку при оплате проезда безналом.



Как сообщали ранее Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс.