В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс
В этом году краснодарские школы набрали 20 тыс. первоклашек. Это 620 классов
В Краснодаре в школе №17 сформировали 31 первый класс от «А» до «Я». Об этом в городском департаменте рассказали «Ъ-Кубань».
Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:
«Рекордсмен по набору детей в этом году — СОШ №17 на ул. им. Гастелло, 26 и ее филиал №17-Ф на ул. им. Адмирала Крузенштерна, 3. Суммарно у них 31 класс первоклашек», — сообщили в мэрии.
В этом году школы Краснодара уже набрали 620 первых классов из 20 тыс. учеников. Приемная комиссия еще не закончилась.
Напомним, что школы Краснодарского края примут 80 тыс. первоклассников 1 сентября.
Как писали ранее Юга.ру, в нескольких школах Краснодарского края набрали больше 15 первых классов. Всего на Кубани в образовательные учреждения пойдут почти 800 тыс. детей.