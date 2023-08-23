В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс

«Рекордсмен по набору детей в этом году — СОШ №17 на ул. им. Гастелло, 26 и ее филиал №17-Ф на ул. им. Адмирала Крузенштерна, 3. Суммарно у них 31 класс первоклашек», — сообщили в мэрии.



В этом году школы Краснодара уже набрали 620 первых классов из 20 тыс. учеников. Приемная комиссия еще не закончилась.



Напомним, что школы Краснодарского края примут 80 тыс. первоклассников 1 сентября.



Как писали ранее Юга.ру, в нескольких школах Краснодарского края набрали больше 15 первых классов. Всего на Кубани в образовательные учреждения пойдут почти 800 тыс. детей.