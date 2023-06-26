В Краснодарском крае проезд на общественном транспорте стал дешевле. Вот как это работает

До 30 сентября в Краснодарском крае действует акция платежной системы «Мир», позволяющая получить скидку при оплате проезда на общественном транспорте безналичным способом. Редакция Юга.ру решила проверить, как это работает, получить скидку и узнать все подробности акции. Прежде всего об условиях. Скидка 8 рублей — существенная экономия для всех, кто пользуется общественным транспортом каждый день, да еще и не один раз. Это почти четверть от стандартного тарифа 35 рублей, который принят на большинстве видов транспорта и маршрутов в Краснодаре. В других городах и муниципалитетах края стоимость проезда может быть немного ниже, но размер скидки не меняется, и 8 рублей еще более заметная экономия.

© Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова сообщила, что скидка распространяется на поездки в общественном транспорте всех муниципалитетов края, включая побережье. Редакторы Юга.ру воспользовались такой возможностью дважды, в трамвае и маршрутном автобусе. Стоит отметить, что хотя в чеке, который выдает терминал, указана полная сумма по тарифу, в Краснодаре это 35 рублей, с карты действительно списывается всего 27 рублей. Это сразу отображается в уведомлениях.

Если вы пользуетесь общественным транспортом всего дважды в день и только в будни, вы можете сэкономить 16 рублей в день и 80 рублей в неделю. В зависимости от количества рабочих дней в месяце экономия может составить от 336 рублей в июле (21 рабочий день) до 368 рублей в августе (23 рабочих дня). Акция действует до 30 сентября. Продолжая арифметические расчеты, можно вычислить, что если вы будете использовать такую возможность каждый день, не совершая пересадок или дополнительных поездок, с момента публикации этого материала (включая понедельник 26 июня), то до конца акции вы можете сэкономить на проезде 1120 рублей* . При этом ваша карта может быть выпущена любым российским банком в любом регионе, так что скидка доступна не только жителям, но и гостям Краснодарского края.

Главное условие для получения скидки — не просто безналичный расчет, а оплата с помощью одного из двух мобильных платежных сервисов Mir Pay или Samsung Pay. То есть на вашем смартфоне должно быть установлено одно из этих приложений, а к нему привязана ваша действующая карта системы «Мир». Чтобы проехать со скидкой, телефон должен быть на базе Android и поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC), которая доступна на большинстве моделей, выпущенных за последние два-три года. Платить нужно не самой картой, а телефоном. Ниже простая графическая инструкция, что именно надо сделать, чтобы установить себе платежный сервис.

© Изображение предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Краснодарский край — один из первых регионов в стране, массово обеспечивший условия для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Краевой закон № 3931 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» был принят в конце декабря 2018 года. Он закрепил такую возможность и указал на необходимость наличия платежных терминалов в транспорте всех официальных перевозчиков. При этом, по словам заместителя генерального директора ООО «Электронный билет Кубани» Алексея Лысенко, эта технология работает в Краснодаре с 2017 года и тогда же произошел массовый рост доли безналичной оплаты проезда. После февраля 2022 года динамика роста безналичных платежей несколько снизилась за счет ухода Apple Pay и Google Pay, но сервис Mir Pay компенсирует её. ООО «Электронный билет Кубани» — оператор автоматизированной системы оплаты проезда, заключивший договора с официальными перевозчиками Краснодарского края. Именно «ЭБК» принимает участие в организации акции и обеспечивает взаимодействие между транспортными компаниями и АО НСПК, в том числе в части своевременной компенсации размера скидки на проезд, ее как раз компенсирует отечественная платежная система. Таким образом, скидка не затрагивает интересы транспортников, а значит, не идет во вред самому транспорту, на котором ездим мы с вами.

© Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Платежная система «Мир» постоянно предлагает своим пользователям новые удобные возможности. Свидетельство тому, что они действительно интересны клиентам, и заявление управляющей Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко о том, что за первые 4 месяца 2023 года количество транзакций безналичной оплаты проезда в общественном транспорте выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня терминалы для безналичного расчета стоят во всех единицах официального общественного транспорта. При этом в Краснодаре уже были жалобы на то, что скидка не действует. По информации представителей платежной системы, если пассажир общественного транспорта получает чек на оплату проезда на полную стоимость — это не ошибка. Дело в том, что система на терминале оплаты устроена таким образом, что отражает сумму, которую получает перевозчик. При этом размер скидки перевозчику компенсирует платежная система «Мир», и по факту с банковской карты пассажира списывается стоимость проезда с учетом скидки. Убедиться в том, что скидка прошла, можно в мобильном приложении своего банка, или в СМС от банка, а также реальная стоимость проезда может отображаться в пуш-уведомлении от банка.