Краснодарская компания «НЭСК» прокомментировала вырубку деревьев в поселке Российском

Вопрос о вырубке растений на улице Лаперуза в Краснодаре будет решаться между строительными компаниями

Предыстория: в минувшие выходные жители поселка Российского рассказали в соцсетях, что сотрудники «НЭСК» повредили зеленые насаждения и плитку на бульваре. По словам местной жительницы, испортили можжевельник, яблони, сирень и розы.

После этого в муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что работы проводились без ордера. Подрядчика вызвали в администрацию для составления протокола.

Как рассказали в пресс-службе «НЭСК», земельный участок, где вырубили насаждения, принадлежит компании «Инсити». Сейчас там идут работы по переносу линий электропередачи. Трехсторонний договор заключили между «Инсити», «НЭСК» и подрядчиком «Атлан» (инвестиционно-строительная компания).

Вопрос вырубки растений и компенсационного озеленения будет решаться между строительной организацией и компанией-заказчиком «Инсити». В ближайшее время специалисты городского центра озеленения приедут на место для определения необходимой компенсационной высадки. Ситуацию контролируют в администрации Прикубанского округа.

Ранее Юга.ру писали, что в природном парке «Маркотх» незаконно вырубили 887 деревьев. Из них 480 занесены в Красную книгу России. Сумма ущера от вырубки составила 12 млн рублей.