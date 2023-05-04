В природном парке «Маркотх» вырубили деревья на 12 млн рублей
В полиции завели уголовное дело
Прокуратура провела проверку на территории природного парка «Маркотх» и выяснила, что в ООПТ незаконно вырубили 887 деревьев. 480 из них занесены в Красную книгу России.
В краевой прокуратуре рассказали, что возраст некоторых срубленных деревьев составлял более 100 лет. Сумма ущерба от вырубки составила 12 млн рублей.
Материалы проверки направили в ОМВД Геленджика. Там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в крупном размере). Ход дела будут контролировать в прокуратуре.
Как писали Юга.ру, природный парк «Маркотх» создали в 2020 году. Он занимает почти 66 тыс. га на площади пяти муниципалитетов: Геленджика, Новороссийска, Абинского, Крымского и Северского районов.
Парк позволяет сохранить уникальные средиземноморские экосистемы, участки инверсионной лесостепи, старовозрастные леса и биологическое разнообразие данной территории.
Также в парке обитают 240 видов позвоночных животных, в том числе 197 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Кубани. Кроме того, в границы парка «Маркотх» вошли 10 памятников природы регионального значения.