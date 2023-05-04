В природном парке «Маркотх» вырубили деревья на 12 млн рублей

Прокуратура провела проверку на территории природного парка «Маркотх» и выяснила, что в ООПТ незаконно вырубили 887 деревьев. 480 из них занесены в Красную книгу России.

В краевой прокуратуре рассказали, что возраст некоторых срубленных деревьев составлял более 100 лет. Сумма ущерба от вырубки составила 12 млн рублей.

Материалы проверки направили в ОМВД Геленджика. Там возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в крупном размере). Ход дела будут контролировать в прокуратуре.