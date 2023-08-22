В Сочи в 2025 году планируют открыть теннисную академию имени Весниной

Мэр Сочи и Елена Веснина презентовали проект теннисной академии. Объект планируют построить за два года

Губернатору Кубани 21 августа показали проект будущей теннисной академии в Сочи. О планах Вениамину Кондратьеву рассказали Алексей Копайгородский и Елена Веснина. Арену назовут в честь олимпийской чемпионки. Веснина лично участвует в проектировании спортивного объекта. Теннисная академия будет включать четыре корта с трибунами для зрителей на 500 мест. Там построят всесезонные крытые корты с тентовым навесом без стен для тренировок в жару, открытые площадки с беговыми дорожками, корты для пляжного тенниса. В административном корпусе разместят тренажерный зал, комментаторские кабины, музей, конференц-зал, медицинские кабинеты, раздевалки. Предусмотрены офисные помещения для сотрудников.

«Уже в этом году начнем строительство теннисной академии, а в конце 2025 года — завершим. Для Сочи и всего края будет престижно иметь такой грандиозный спортивный объект. Ежедневно академию смогут посещать до 1200 человек», — сказал Вениамин Кондратьев.

По данным администрации Краснодарского края, теннис — один из самых популярных видов спорта в регионе. Им занимается более 2 тыс. спортсменов под руководством 80 тренеров. Занятия проводят в девяти муниципалитетах.



В списках кандидатов в спортивные сборные края по теннису — 88 человек, 16 из них входят в состав сборной России. В прошлом году теннисисты завоевали 21 медаль, в том числе три золотых.