Каким спортом можно заниматься в парке «Краснодар» и сколько это стоит (есть и бесплатные площадки)

В парке «Краснодар» можно не только гулять и фотографироваться, но и заниматься спортом. В той части парка, которая расположена неподалеку от перекрестка Школьной и Восточно-Кругликовской, есть много оборудованных площадок. Иолина Грибкова полюбила теннис на открытом воздухе и подготовила подробный обзор всех спортивных зон и возможностей парка. Ниже о том, чем там можно заняться, как записаться, что платно и бесплатно. Главное: спортплощадки открыты с 7 утра до 10 вечера;

все площадки, кроме зала для сквоша, находятся на свежем воздухе под открытым небом. После заката зажигаются фонари, так что заниматься в темноте не придется;

для посетителей, которые занимаются на платных площадках, есть раздевалки с закрываемыми шкафчиками, туалет и душевые кабины;

необходимый для игры инвентарь, например, мячи и ракетки, можно принести с собой, а можно арендовать на стойке регистрации. Платные площадки

Бесплатные площадки

Правила посещения

Как записаться



© Скриншот с сайта sportpark.parkkrasnodar.com

Платные площадки Теннис Олимпийский вид спорта, играть можно один на один или пара на пару, предположительно появился в 11 веке в европейских монастырях. В теннис играют на ровной прямоугольной площадке с разметкой. Посередине корта по всей ширине натянута сетка. Задача игроков — отбивать мяч на сторону соперника ракеткой так, чтобы тот не смог отразить удар. На каждой стороне корта мяч должен упасть на поле не более одного раза. Два корта.

Сколько стоит: 850 рублей за 55 минут игры (одинаково для двух и четырех игроков). Сквош Этот вид спорта сравнивают с теннисом или бадминтоном. Официально родиной сквоша считается Англия, название впервые встречается в одной из книг 1890 года. В сквош играют два человека маленьким резиновым мячиком 4 см в диаметре, который при ударе об стену буквально расплющивается. Главная особенность — одно игровое пространство на двоих. Соперники по очереди бьют в одну переднюю стену корта, используя все остальные как вспомогательные. Главная задача — вынудить противника ошибиться и пропустить удар или попасть в аут. Три арены.

Сколько стоит: 1100 рублей за 60 минут игры. Падел-теннис Появился в 1969 году в результате симбиоза сквоша, большого и пляжного тенниса. Современные площадки, разделенные сеткой, покрыты искусственной травой. Сзади корта с каждой стороны находятся твердые стенки шириной 4 метра. Команды из двух человек находятся каждая на своей половине корта. Можно играть от боковых и задних стен. Если принимающий игрок или его партнер касаются мяча ракеткой до первого отскока мяча от корта, очко уходит подававшей стороне. Один корт.

Сколько стоит: 1000 рублей за 55 минут игры.

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юг.ару

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Поп-теннис До 2015 года так назывался паддл-теннис, это наименование и сейчас в ходу. Игра зародилась в Нью-Йорке в 1915 году, когда епископ Франк Пир Бил решил привлечь детей с улиц на спортивные площадки. В поп-теннис играют по правилам большого, но на маленькой площадке и ракетками, у которых вместо сетки твердая поверхность с отверстиями. Для поп-тенниса подходят стандартные, но чуть более мягкие мячи. Чаще всего их просто прокалывают иголкой. Один корт.

Сколько стоит: 700 рублей за 55 минут игры. Бадминтон У большинства эта игра ассоциируется с вылазкой на природу. В парке «Краснодар» рубиться в бадминтон можно на профессиональной площадке, не ощущая запах жарящегося шашлыка. Бадминтон считается одной из самых древних из известных игр, так как произошёл от состязаний в волан ещё в Древней Греции, Индии, Японии, Китае и ряде стран Африки. Позже моряки завезли бадминтон в Англию, после чего игра постепенно начала набирать популярность во всем мире. Игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через сетку ударами ракеток. Его нужно отбить, не дать упасть на землю на своей стороне и забить гол противнику. Две площадки.

Сколько стоит: 500 рублей за 55 минут игры. Волейбол Если вы хотите вспомнить школьные годы и классно провести время, то собирайте две команды от десяти человек и играйте в классический волейбол. Это неконтактный вид спорта, где каждый участник имеет строгую специализацию. Правила простые, а для игры нужен только специальный мяч. Изобретателем волейбола считают американского преподавателя физкультуры. В 1895 году он подвесил в спортзале теннисную сетку на высоте 198 см, после чего его ученики стали перебрасывать через неё баскетбольный мяч. Морган назвал новое состязание «минтонет», но через некоторое время появилось название волейбол. Одна площадка.

Сколько стоит: 900 рублей за 55 минут игры.

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пляжный волейбол Развился как самостоятельный вид спорта из классического. Родиной считается Калифорния, где первые площадки появились в начале 1920-х годов. По другой версии в 1910-е годы на Гавайях члены местного сёрфинг-клуба в ожидании хорошей волны нередко играли в волейбол прямо на пляже. В Европе об игре узнали благодаря французским нудистам в конце 1920-х. Две команды перебрасывают мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине. Одна площадка.

Сколько стоит: 900 рублей за 55 минут игры.

Бесплатные площадки Воркаут Органично сочетает в себе уличный фитнес, элементы легкой атлетики и силовые тренировки. В спортпарке есть 25 турников и тренажеров на любой вкус, беговые дорожки и набор гантелей. Что немаловажно, в зоне воркаута могут заниматься люди с ограниченными возможностями, подходящий инвентарь отмечен специальной наклейкой. Полоса препятствий Обилие различных барьеров должно порадовать самых взыскательных любителей беговых и кардиотренировок. Пространство спроектировано для развития силы, выносливости, ловкости, скорости реакции. Пляжный футбол Зародился в Бразилии и вырос до международного вида спорта. Компактные размеры игрового поля позволяют забивать практически из любого положения. За игру можно увидеть порядка 60 ударов по воротам соперника, а значит, зрелищности пляжному футболу не занимать. Каждая команда состоит из пяти босоногих игроков. В спортпарке есть две площадки для пляжного футбола. У каждой имеется достаточное количество зрительских мест, поэтому можете приходить с болельщиками.

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спортивное пространство в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Текбол Совсем новый, но быстро развивающийся вид спорта. Его придумали в 2014 году в Венгрии бывший профессиональный футболист Габор Боршани и программист Виктор Хусар. Игра напоминает настольный теннис, только стол имеет дугообразную форму, мяч больше похож на футбольный, а посередине вместо сетки стоит перегородка из стекла. По мячу ударять можно любой частью тела, кроме рук. На своей половине нельзя совершать более трех касаний мяча для переброски на сторону противника. При этом запрещается ударять два раза подряд одной частью тела. Четыре стола. Стритбол Вид баскетбола, который появился в США в 1950-х годах в бедных кварталах. От классического отличается размером площадки — половина игрового поля c единственным кольцом, и количеством участников — их всего три. 9 июня 2017 года МОК включил баскетбол 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года. Дебют состоялся на Играх в Токио, прошедших в 2021 году. Две площадки.

Правила посещения: в любую зону пускают только в спортивной обуви;

для посещения площадки для сквоша обязательна сменная обувь со светлой подошвой не ярких цветов;

если человек не пришел или опоздал, бронь площадки автоматически отменяется через 25 минут после начала забронированного времени;

посещать площадки для командных видов спорта можно группам: пляжный футбол от 8 человек, пляжный волейбол от 4 человек, классический волейбол от 10 человек.