В Туапсинском районе санаторий установил на пляже забор. Местные жители считают решение незаконным

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео t.me/krasnodarkray1
    © Кадр из видео t.me/krasnodarkray1

В Ольгинке местные жители недовольны решением санатория установить забор на пляже

Санаторий «Зеленая долина» установил забор на пляже в Туапсинском районе. Местные жители недовольны таким решением и говорят, что сооружение установили незаконно.

Телеграм-канал «ЧП Краснодар» писал в мае 2023 года, что несколько лет назад пляж посещал губернатор края Вениамин Кондратьев с комиссией. Тогда сообщалось, что забор установлен незаконно. Кроме того, специалисты обнаружили, что в санатории вырубили краснокнижные деревья и захламили соседние участки. 

В соцсетях местные жители пишут, что пляж, где находится санаторий, — один из лучших на побережье. Там мелкая галька и всегда чистая вода.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу районной администрации, но там сказали, что не имеют отношения к делу. Получить оперативный комментарий от санатория не удалось, редакция направила официальный запрос.

Ранее Юга.ру писали, что детский лагерь «Смена» незаконно хочет огородить участок пляжа. Местные жители называют это захватом земель, а директор лагеря говорит, что забор установили в соответствии с федеральным законом. 

Еще одна подобная история произошла в Абрау-Дюрсо. С начала года пляж «Лиманчик» стал платным и попасть туда просто так нельзя. По словам жителей поселка, это едиснтвенный выход к морю. 

Курорты и туризм Туапсинский район

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