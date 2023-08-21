В Туапсинском районе санаторий установил на пляже забор. Местные жители считают решение незаконным

Санаторий «Зеленая долина» установил забор на пляже в Туапсинском районе. Местные жители недовольны таким решением и говорят, что сооружение установили незаконно.

Телеграм-канал «ЧП Краснодар» писал в мае 2023 года, что несколько лет назад пляж посещал губернатор края Вениамин Кондратьев с комиссией. Тогда сообщалось, что забор установлен незаконно. Кроме того, специалисты обнаружили, что в санатории вырубили краснокнижные деревья и захламили соседние участки.

В соцсетях местные жители пишут, что пляж, где находится санаторий, — один из лучших на побережье. Там мелкая галька и всегда чистая вода.

Юга.ру обратились за комментарием в пресс-службу районной администрации, но там сказали, что не имеют отношения к делу. Получить оперативный комментарий от санатория не удалось, редакция направила официальный запрос.

Ранее Юга.ру писали, что детский лагерь «Смена» незаконно хочет огородить участок пляжа. Местные жители называют это захватом земель, а директор лагеря говорит, что забор установили в соответствии с федеральным законом.

Еще одна подобная история произошла в Абрау-Дюрсо. С начала года пляж «Лиманчик» стал платным и попасть туда просто так нельзя. По словам жителей поселка, это едиснтвенный выход к морю.