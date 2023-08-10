В Абрау-Дюрсо жители не могут попасть на единственный пляж бесплатно — соцсети

Жительница поселка поделилась в соцсетях историей о том, что в Абрау-Дюрсо ограничили единственный выход к морю

Диана Шлиман 9 августа рассказала в соцсетях* о том, что пляж «Лиманчик» с начала года стал частным и попасть туда можно только через пост охраны. По ее словам, это был единственный выход к морю.

Как пишет Диана, пляж «Лиманчик» был основан в 1956 году. Место стало настолько популярным, что образовало «субкультуру со своими традициями». Люди собирались у берега, играли на гитарах и желали друг другу «доброго утра» в любое время суток.



С начала курортного сезона 2023 года на «Лиманчике» установили табличку с надписью «пляж для гостей Империал». За полотенце и лежак, по словам Дианы, нужно заплатить 1500 рублей, а за перголу — 5000 рублей. Доступ к морю частично ограничен, так как вход на пирс закрыт дверью.

© Скриншот из инстаграма* Дианы Шлиман

«В прошлом году, они также сдавали лежаки в аренду, но вход был открыт для всех. И это приемлемо. Но в этом году они построили огромный отель Abrau Light и рекламируют его как отель с собственным пляжем. Теперь он им стратегически важен. Поставили охрану», — поделилась Шлиман Юга.ру.



Диана решила обратится к властям и 11 июля написала жалобы в Межрайонную природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Новороссийска, Министерство природных ресурсов Краснодарского края, главе администрации Новороссийска и руководителям «Абрау- Дюрсо» и «Лиманчика».



1 августа на место приехала комиссия и представители администрации Абрау-Дюрсо. В ходе проверки директор «Лиманчика» признался Шлиман, что пляж благоустроил ЦВТ «Абрау-Дюрсо», а взамен по договору получили право на ведение там коммерческой деятельности.



По итогу никаких нарушений комиссия не обнаружила, а в акте написали, что доступ к Черному морю не ограничивается. Сейчас Диана ждет письменного ответа от прокуратуры.

Редакция Юга.ру обратилась разъяснениями в мэрию Новороссийска и центр туризма «Абрау-Дюрсо». В администрации нам ответили, что подобных жалоб по поводу пляжа не получали. При этом в центре туризма заявили, что аренда шезлонга и полотенца стоит 500 рублей, а не 1500.



«Пляж Abrau Beach доступен для всех гостей, желающих отдохнуть на берегу моря. Для гостей, не проживающих в объектах гостиничного комплекса «Абрау-Дюрсо», посещение пляжа является бесплатным, платные лишь аренда шезлонга и полотенца (500 рублей)», — прокомментировали в центре туризма «Абрау-Дюрсо».



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