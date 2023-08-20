В Краснодарском крае в воскресенье ожидается сильная жара 39 °С

В Краснодарском крае 20 августа ожидается небольшая облачность, но без осадков. На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильной жаре. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщает ЦГМС региона.

По данным синоптиков, ветер в крае восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39 °С.



На Черноморском побережье ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 21-26 °С, днем 30-35 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 37 °С.



Ранее Юга.ру писали, что 19 августа в Краснодарском крае было несколько пожаров. В Анапе разгорелось камышовое поле, а в Геленджике ночью пожарные тушили загоревшуюся сухую траву.