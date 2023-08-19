В Анапе разгорелось камышовое поле

В Анапе в районе хутора Чембурка полыхает камыш. В 11:51 в МЧС поступило сообщение о возгорании. В 12:08 пожарные прибыли на место. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Через полтора часа пожар локализовали, а в 16:07 ликвидировали открытое горение.



К тушению пожара привлекли 19 спасателе и пять единиц техники.



В соцсетях также появились видео с кадрами пожара в Анапе. Как пишут очевидцы, огонь выходил на проезжую часть.