В Анапе разгорелось камышовое поле

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево» https://t.me/MoreOz/36072
    © Скриншот из телеграм-канала «Юрий Озаровский Анапа Витязево» https://t.me/MoreOz/36072

Площадь пожара предварительно составила 600 квадратных метров

В Анапе в районе хутора Чембурка полыхает камыш. В 11:51 в МЧС поступило сообщение о возгорании. В 12:08 пожарные прибыли на место. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

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Через полтора часа пожар локализовали, а в 16:07 ликвидировали открытое горение.

К тушению пожара привлекли 19 спасателе и пять единиц техники. 

В соцсетях также появились видео с кадрами пожара в Анапе. Как пишут очевидцы, огонь выходил на проезжую часть.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае закрыли заповедник «Утриш» из-за пожароопасности.

Анапа МЧС Пожароопасность Пожары

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