В Геленджике ночью пожарные тушили загоревшуюся сухую траву
Пожарные в Геленджике ликвидировали ночное возгорание сухой травы на площади 2 гектара
ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило «Ъ-Кубань», что в ночь на субботу в Геленджике произошло возгорание сухой травы.
По данным ведомства, изначально растительность загорелась на одном гектаре, но к 02:00 пожар был локализован на площади 2 гектара. В 08:10 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли 99 человек и 33 единицы техники.
Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что возгорание произошло в районе ЖК «Династия».
«В борьбе с огнём объединились пожарные, работники администрации, силы коммунальных предприятий, местные жители», — сообщил мэр.
Обновление: Глава Геленджика рассказал, что пожар полностью потушили в 10:55. По словам мэра, с огнем боролись 12 часов. Было задействовано 45 единиц техники и 107 человек. Продолжается обследование территорий.
Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике 18 августа спасатели потушили лесной пожар с помощью вертолета.