В Геленджике ночью пожарные тушили загоревшуюся сухую траву

ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило «Ъ-Кубань», что в ночь на субботу в Геленджике произошло возгорание сухой травы.

По данным ведомства, изначально растительность загорелась на одном гектаре, но к 02:00 пожар был локализован на площади 2 гектара. В 08:10 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли 99 человек и 33 единицы техники.

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что возгорание произошло в районе ЖК «Династия».



«В борьбе с огнём объединились пожарные, работники администрации, силы коммунальных предприятий, местные жители», — сообщил мэр.