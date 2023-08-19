В Геленджике ночью пожарные тушили загоревшуюся сухую траву

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/3130
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/3130

Пожарные в Геленджике ликвидировали ночное возгорание сухой травы на площади 2 гектара

ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило «Ъ-Кубань», что в ночь на субботу в Геленджике произошло возгорание сухой травы.

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По данным ведомства, изначально растительность загорелась на одном гектаре, но к 02:00 пожар был локализован на площади 2 гектара. В 08:10 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли 99 человек и 33 единицы техники.

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал в своем телеграм-канале, что возгорание произошло в районе ЖК «Династия».

«В борьбе с огнём объединились пожарные, работники администрации, силы коммунальных предприятий, местные жители», — сообщил мэр.

Обновление: Глава Геленджика рассказал, что пожар полностью потушили в 10:55. По словам мэра, с огнем боролись 12 часов. Было задействовано 45 единиц техники и 107 человек. Продолжается обследование территорий.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике 18 августа спасатели потушили лесной пожар с помощью вертолета.

Геленджик МЧС Пожароопасность Пожары Происшествия

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