В заповеднике «Утриш» откроют два новых туристических маршрута
Гиды заповедника «Утриш» осваивают два новых маршрута, которые откроют для туристов
В «Утрише» откроют новые туристические экомаршруты — «Тропа черепахи» по Савиной щели и «Старая дорога», которая когда-то соединяла Сукко и Большой Утриш.
На маршрутах будут работать профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие краевую аттестацию и аккредитацию заповедника, пишет «Курорт Анапа».
В заповеднике рассказали, что сейчас гиды закрепляют свои знания на практике и тренируются в прохождении маршрутов.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе создали духовно-развивающий экскурсионный маршрут. Программа включает автобусную экскурсию по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере, экологическую прогулку вдоль береговой линии Большого Утриша и посещение местного музея шоколада.