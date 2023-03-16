В заповеднике «Утриш» откроют два новых туристических маршрута

Краснодарский край

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  • Утриш, первая (сверху) и вторая лагуны © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Утриш, первая (сверху) и вторая лагуны © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Гиды заповедника «Утриш» осваивают два новых маршрута, которые откроют для туристов

В «Утрише» откроют новые туристические экомаршруты — «Тропа черепахи» по Савиной щели и «Старая дорога», которая когда-то соединяла Сукко и Большой Утриш.

На маршрутах будут работать профессиональные гиды-экскурсоводы, имеющие краевую аттестацию и аккредитацию заповедника, пишет «Курорт Анапа».

В заповеднике рассказали, что сейчас гиды закрепляют свои знания на практике и тренируются в прохождении маршрутов. 

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе создали духовно-развивающий экскурсионный маршрут. Программа включает автобусную экскурсию по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере, экологическую прогулку вдоль береговой линии Большого Утриша и посещение местного музея шоколада.

Анапа Курорты и туризм

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