В Сочи установят 16 заправок для электромобилей

В Сочи планируют увеличить количество станций для зарядки электрокаров до 45

В Сочи планируют построить еще 16 автозаправок для электромобилей. Об этом мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале.

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По его словам, новые электрозаправки появятся на Сочинском шоссе в Лазаревском районе, начиная от улицы Белинского. Также количество мест для подзарядки электрокаров на Красной Поляне увеличится втрое.



«Развитие экологичного транспорта на курорте требует опережающего развития инфраструктуры, обеспечивающей этот транспорт энергоресурсами. В нашем городе — это стратегическая задача, которая поможет сохранить экологию и создать для нашего населения и туристов доступную альтернативу бензину», — отметил глава Сочи.

С 1 марта 2023 года, согласно решению правительства РФ, владельцы электрокаров могут бесплатно проезжать по платным участкам дорог. Также в Ростовской области водители электромобилей могут не платить транспортный налог, а владельцы гибридных электромобилей уплачивают 50% от его суммы.