В Краснодарском крае собираются построить 76 зарядных станций для электромобилей

На их установку потратят 154 млн рублей

Всего на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров Краснодарскому краю направят 182,7 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Из этих денег 154 млн пойдет на строительство 76 зарядок в крае, еще 28 млн рублей потратят на зарядные станции по трассе М-4 «Дон».

Также 75,7 млн рублей на 40 зарядок выделят Крыму и 27,6 млн рублей на 10 станций — Севастополю.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года заработают еще 24.

Также Краснодар стал одним из первых городов, где начали продавать отечественные электромобили. Цены стартуют от 3 млн рублей за младшую модель. Кроме того, на российский авторынок планируется вывести электрокар «Кама».