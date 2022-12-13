В Краснодарском крае собираются построить 76 зарядных станций для электромобилей

Краснодарский край

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  • Электромобиль © Андрей Малеваный Юга.ру
    Электромобиль © Андрей Малеваный Юга.ру

На их установку потратят 154 млн рублей

Всего на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров Краснодарскому краю направят 182,7 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань»

Из этих денег 154 млн пойдет на строительство 76 зарядок в крае, еще 28 млн рублей потратят на зарядные станции по трассе М-4 «Дон». 

Также 75,7 млн рублей на 40 зарядок выделят Крыму и 27,6 млн рублей на 10 станций — Севастополю.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре и Новороссийске установили более 30 зарядных станций для электромобилей. До конца года заработают еще 24.

Также Краснодар стал одним из первых городов, где начали продавать отечественные электромобили. Цены стартуют от 3 млн рублей за младшую модель. Кроме того, на российский авторынок планируется вывести электрокар «Кама». 

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