В Ростовской области тестируют первый российский спортивный электрокар

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 20 ĸВт с водяным охлаждением, а зарядки хватит на 60 километров, сообщает Donnews.ru. Габариты нового электрокара 3120х1420х1850 мм, а масса — 650 килограммов. Tigarbo GT-B рассчитан на двух человек.

Как сообщили в пресс-службе компании, розничная цена электрокара будет объявлена вместе со стартом продаж в апреле этого года.

«Благодаря богатому конструкторскому опыту нам удалось разработать электромобиль для людей, увлекающихся гонками. Он будет дарить острые ощущения от динамичной езды без вредных выбросов в окружающую среду. При этом безопасность передвижения на такой машине находится на самом высоком уровне благодаря профессионализму наших инженеров и использованию оборудования, отвечающего современным мировым стандартам машиностроения», — отметил гендиректор «Тигарбо Эко» Владлен Арушанов.