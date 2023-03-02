В Ростовской области тестируют первый российский спортивный электрокар

Ростовская область

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    © скриншот со страницы сообщества Экодрайв «Вконтакте» https://vk.com/album-147814841_244897891

Производитель электротранспорта из Каменска-Шахтинского приступил к испытаниям электрокара Elecar Tigarbo GT-B

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 20 ĸВт с водяным охлаждением, а зарядки хватит на 60 километров, сообщает Donnews.ru. Габариты нового электрокара 3120х1420х1850 мм, а масса — 650 килограммов. Tigarbo GT-B  рассчитан на двух человек.

Как сообщили в пресс-службе компании, розничная цена электрокара будет объявлена вместе со стартом продаж в апреле этого года.

«Благодаря богатому конструкторскому опыту нам удалось разработать электромобиль для людей, увлекающихся гонками. Он будет дарить острые ощущения от динамичной езды без вредных выбросов в окружающую среду. При этом безопасность передвижения на такой машине находится на самом высоком уровне благодаря профессионализму наших инженеров и использованию оборудования, отвечающего современным мировым стандартам машиностроения», — отметил гендиректор «Тигарбо Эко» Владлен Арушанов.

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В министерстве промышленности Ростовской области отметили, что на сегодня в регионе действуют 14 зарядных станций для транспорта с электродвигателями. Заместитель губернатора Игорь Сорокин сообщил, что в этом году планируется строительство еще 13 станций.

С 1 марта 2023 года, согласно решению правительства РФ, владельцы электрокаров могут бесплатно проезжать по платным участкам дорог. Также в Ростовской области водители электромобилей могут не платить транспортный налог, а владельцы гибридных электромобилей уплачивают 50% от его суммы.

Как сообщали ранее Юга.ру, в октябре 2022 года в Краснодаре начали продавать первые российские электромобили.

Автомобили Технологии Транспорт

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